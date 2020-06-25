«Секс і нічого особистого»: На фасаді київського кінотеатру покажуть фільм з Сергієм Притулою

Нарешті кияни зможуть сходити в кіно

Культурний центр «АртБратислава» влаштовує вечірні кінопокази українських фільмів. Про це повідомляється на на Facebook-сторінці організації.

Майданчиком для показу став фасад одного з київських кінотеатрів. Адже через пандемію коронавірусу та карантин усі кінотеатри закриті. Подивитися українське кіно можна буде на вулиці Олександра Архипенка, 5.

У програмі цього тижня:

25.06 – «Іван Сила»

26.06 – «Той, хто пройшов крізь вогонь»

27.06 – «Секс і нічого особистого»

В останньому фільмі «Секс і нічого особистого» зіграв і ведучий Нового каналу Сергій Притула. У картині він перевтілився у досвідченого ловеласа-інструктора.

Покази фільмів починаються о 21:30. Вхід абсолютно безкоштовний. Єдина вимога – обов’язкове дотримання дистанції.

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