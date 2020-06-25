«Секс і нічого особистого»: На фасаді київського кінотеатру покажуть фільм з Сергієм Притулою
Нарешті кияни зможуть сходити в кіно
Культурний центр «АртБратислава» влаштовує вечірні кінопокази українських фільмів. Про це повідомляється на на Facebook-сторінці організації.
Майданчиком для показу став фасад одного з київських кінотеатрів. Адже через пандемію коронавірусу та карантин усі кінотеатри закриті. Подивитися українське кіно можна буде на вулиці Олександра Архипенка, 5.
У програмі цього тижня:
25.06 – «Іван Сила»
26.06 – «Той, хто пройшов крізь вогонь»
27.06 – «Секс і нічого особистого»
В останньому фільмі «Секс і нічого особистого» зіграв і ведучий Нового каналу Сергій Притула. У картині він перевтілився у досвідченого ловеласа-інструктора.
Покази фільмів починаються о 21:30. Вхід абсолютно безкоштовний. Єдина вимога – обов’язкове дотримання дистанції.
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