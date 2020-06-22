«The King’s Man»: дивіться офіційний трейлер!

Перша світова війна у приквелі шпигунської саги

Кінокомпанія 20th Century Fox представила офіційний трейлер фільму про британську службу розвідки Kingsman.

У назві картини використана гра слів: Попередні два фільми називалися «Kingsman», а приквел назвали «The King’s Man». Новий нейм відображає занурення в історію та зародження шпигунів Kingsman під час Першої світової війни. Найстрашніші тирани та злочинці історії зав’яжуть війну, щоб знищити мільйони людей. Але знайдеться один сміливець, яка зможе зупинити лиходіїв.

Головний герой – молодий син британського герцога Конрад, який хоче служити Британської імперії. Під настановою однієї з агентів Kingsman Лоуренса Конраду належить зупинити нову війну і битися з головним лиходієм картини – Григорієм Распутіним.

Головні ролі зіграли Рейф Файнс, Джемма Артертон, Меттью Гуд, Аарон Тейлор-Джонсон та інші. Терон Еджертон, який виконав головну роль у попередніх двох частинах, у новому фільмі не з’явиться. Режисером фільму «The King’s Man» виступив Меттью Вон, який зняв оригінальні фільми франшизи.

Прем’єра фільму «The King’s Man» запланована на 18 вересня 2020 року.



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