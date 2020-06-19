Лірик-відео до пісні створила режисер-постановник Олена Коляденко

Запальні дівчата з бенду Freedom Jazz випустили новий трек – «Парасоля». Цей легкий атмосферне сингл наповнений латиноамериканськими ритмами і текстом про кохання.

– Латиноамериканський ритм, звабливий кружляючий танець, мов танцююча парасоля! А скільки історій і таємниць може бути приховано під тією парасолею!, – розповіла автор синглу вокалістка Freedom Jazz – Санні Журба.

Давайте послухаємо:

Бенд радить перед черговим прослуховуванням обов’язково прочитати інструкцію:

– Виходите на вулицю, коли стемніє з тим, кого серденько кохає; відкриваєте парасолю, навіть, якщо до пляжу і моря вам іще цілий місяць, а дощу синоптики не обіцяють; вмикаєте трек Freedom Jazz «Парасоля» на повну гучність (не забудьте поставити на повтор) і… цілуєтесь до ранку з коханою людиною, поки не розрядиться батарейка в телефоні, – радять вокалістки.

Freedom Jazz – унікальний бенд, до складу якого входять тільки дівчата: група саксофонів, клавішні, ударні, бас-гітара, гітара, труба і тріо вокалісток.

Більше новин:

TAYANNA випустила нову пісню про жіночу силу: Слухаємо!

Maruv & Boosin — I Want You: прем’єра провокативного кліпу!