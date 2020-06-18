Акторка покаже, як жилося леді Ді

Нещодавно стало відомо, що у 2021 році розпочнуться зйомки фільму «Спенсер», який розповість про королівську родину Великої Британії. Сюжет буде зосереджений навколо принцеси Діани – матері принца Вільяма та принца Гаррі. Головну роль віддали акторці Крістен Стюарт.

– Крістен може бути дуже різною, вона може бути дуже таємничою і дуже крихкою, а в кінцевому підсумку дуже сильною, і це те, що нам потрібно, – пояснив свій вибір режисер Пабло Ларраін.

Фільм «Спенсер» покаже три найзнаковіші дні у житті Леді Ді, коли вона зрозуміла, що її шлюбу кінець. Події картини будуть зосереджені на 90-х роках минулого століття. Саме тоді настав непростий час у стосунках принца Чарльза та принцеси Діани. ми нарешті дізнаємося, що ховалося за королівським шлюбом і чому Діана прийняла рішення відмовитися від статусу принцеси Уельської і повернутися до колишнього життя.

Режисером фільму «Спенсер» виступить Пабло Ларраін. А сценаристом стане Стівен Найт.

Фото: Getty Images

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