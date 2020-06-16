Фільми та мультфільми про навколишнє середовище: ТОП-10

Фільми про навколишнє середовище часом захопливіші, ніж пригодницька фантастика. Природа вміє створювати надзвичані дива, а людина не тільки оберігати, але й руйнувати все навколо. Хочете подивитися, від чого насправді холоне кров та подивуватися можливостям природи? Ми зібрали список із 10 фільмів – художніх, документальних, анімаційних, в яких йдеться про різні екологічні проблеми та способи їх вирішення.

Незручна правда (2006)

У центрі сюжету – колишній віце-президент США Альберт Гор. Він роз’яснює, чим небезпечні наслідки потепління в найближчому майбутньому, і чому необхідно обмежити зростання викиду в атмосферу вуглекислого газу, викликаного діяльністю людини.

Фільм, що розповідає про проблему глобального потепління, зібрав у прокаті понад 20 млн доларів і отримав вкрай неоднозначну оцінку від критиків. Але це не завадило йому здобути два «Оскари» в номінаціях «Документальний фільм» і «Пісня до фільму», а Американський інститут кіно назвав «Незручну правду» однією з найбільших подій 2007 року.

У тому ж році Альберт Гор був нагороджений Нобелівською премією миру «за вивчення наслідків глобальних кліматичних змін, викликаних діяльністю людини, і вироблення заходів з їх можливого запобігання». Слова «незручна правда» стали загальновживаними у США, а сам фільм потрапив до розділу «це має знати кожен».

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ВАЛЛ-І (2008)

Комусь наявність мультфільму в цьому списку видасться недоречною, але саме «ВАЛЛ-І» став для багатьох дітей першим джерелом інформації про велику «сміттєву» проблему на Землі. Зараз у моді усвідомлене споживання, переробка й екологічність, але більшість людей приходять до цих питань у зрілому віці. А зворушливий мульт про робота-сміттяра Валл-і і його подругу Єву дає можливість з раннього дитинства вкласти в голови і серця дітей просту думку про те, що планету треба берегти.

Сміттєві мрії (2009)

Ще одна робота, присвячена проблемі переробки сміття. У центрі документального фільму троє друзів, які живуть у найбільшому сміттєвому селі Забалін, розташованому біля Каїра. Жителі цього села від малого до великого працюють зі сміттям – сортують, миють, переробляють… В їхнє поселення звозять сміття з усього Єгипту і не тільки, і місцеві виживають завдяки такій непростій роботі. Фільм показує цілий світ на околиці одного з найбільших міст Африки, про існування якого багато хто навіть не здогадується.

Бухта (2009)

Цей документальний фільм підіймає глобальну проблему полювання на дельфінів у Японії, в національному парку Тайдзі. Частина ссавців потрапляють у дельфінарії й океанаріуми, але більшість дельфінів вбивають, і м’ясо продають на ринках, як делікатес. У «Бухті» розповідається про особливий метод лову загоном, який практикують у Тайдзі, коли човнами і катерами дельфінів масово заганяють у бухту, а потім сітями перекривають вихід в море. Фільм отримав «Оскара» в номінації «Кращий повнометражний документальний фільм» у 2010 році.

Лоракс (2012)

Американський повнометражний анімаційний фільм 2012 року, режисерів Кріса Рено і Кайла Балди знятий за мотивами однойменної дитячої книги Доктора Сьюзі. Це історія про містечко Всімнужвіль, де дуже чисто, прибрано, але не вистачає свіжого повітря і немає… жодного живого дерева! Головний герой Тед вирушає на пошуки справжнього дерева, щоб порадувати свою подругу Одрі, і знайомиться з Лораксом, кумедним духом лісу. Цей веселий і водночас трохи сумний мульт відкриває перед глядачами різного віку найважливіші проблеми сучасного світу – забруднення навколишнього середовища і масову вирубку лісу.

День, коли Земля замерзла (2011)

Цей фантастичний бойовик режисера Ніка Копуса присвячений темі глобального потепління.

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Рік 2020. Професор екології Том Арчер вважає, що буріння в Гренландії енергетичною компанією Хало призведе до танення льодовиків, але слова професора ігнорують. Для збору доказів Том прибуває в Арктику і виявляє, що все людство під загрозою. Він вирушає додому, щоб врятувати свою сім’ю, а тим часом льодовики починають танути з величезною швидкістю.

Більше, ніж мед (2012)

Документальний фільм, присвячений темі масового вимирання бджіл. Ця проблема не так широко відома, тому «Більше, ніж мед» став практично єдиним докладним джерелом інформації про неї. Збір меду в світі дійшов до промислових масштабів, і це призвело до того, що бджоли гинуть у великій кількості. На тлі танення льодовиків і забруднення океанів, можливо, ця проблема здасться комусь не глобальною, але варто подивитися «Більше, ніж мед», і ви будете думати зовсім інакше. Бджоли вміють бути переконливими!

Історія речей (2007)

Цей короткий мульт якось сам собою затесався у нашу добірку, адже 20 хвилин ви точно знайдете на перегляд! Чорно-білий мультфільм із простим і зрозумілим навіть маленькій дитині сюжетом про надмірне споживання і поширення цієї проблеми в США показують на тренінгах, у школах та університетах. Його можна подивитися на YouTube практично всіма мовами світу, тож постарайтеся знайти час і обов’язково подивитися, це справді корисно!

Обутилочні (2009)

Цей документальний фільм режисера Стефані Сохніг свого часу спричинив фурор. Він оповідає про індустрію питної води, з якою ми стикаємося щодня. Сотні, десятки тисяч пластикових пляшок з водою щодня використовуються в світі і щодня викидаються. Які наслідки це може мати зрештою, і як ми можемо вплинути на «пляшкову індустрію»? Відповіді на ці питання є в «Обутилочних», тож всім рекомендуємо обов’язково подивитися цей фільм.

Життя після людей (2009-2011)

Це навіть не фільм, а цілий серіал, знятий для каналу History Channel, в якому учені розмірковують на тему того, що станеться з нашою планетою, тваринами і рослинами на ній, якщо людина зникне. На початку фільму диктор заявляє, що у фільмі не повідомляється про те, як, коли і чому зникне людство. Йдеться виключно про наслідки зникнення людей. Цей фільм заснований на результатах дослідження територій, раптово покинутих людьми, а також можливих наслідків припинення догляду за будівлями і міською інфраструктурою.

Гіпотеза про покинутий світ ілюстрована цифровими зображеннями, що показують подальшу долю таких архітектурних шедеврів як Емпайр-стейт-білдінг, Букінгемський палац, Сірс-Тауер, Спейс-Нідл, міст Золоті ворота, Ейфелева вежа, Біг-Бен та ін. Повірте, це варто побачити!

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