Коли пройде «Євробачення-2021»: Оголосили дати

Стало відомо, коли відбудеться конкурс в 2021 році

Після скасування пісенного конкурсу в 2020 році, всі фани з нетерпінням чекають будь-якої інформації з приводу «Євробачення» наступної весни. Раніше було відомо, що подія пройде в Роттердамі, а сьогодні на офіційному сайті з’явилися і дати.

Перший півфінал «Євробачення-дві тисячі двадцять-один» відбудеться в залі Ahoy 18 травня, другий – 20 травня, а грандіозний фінал – 22 травня.

Відомо, що 18 країн в наступного році відправлять на конкурс тих виконавців, які повинні були брати участь в 2020. Тільки з новими піснями, як і належить за правилами «Євробачення». Шість країн вже офіційно заявили, що будуть міняти артиста: це Данія, Литва, Норвегія, Фінляндія, Швеція та Естонія.

Група «GO_A», яка повинна була представляти Україну на конкурсі в 2020 році, вже підтвердила свою участь в «Евробаченні-2021». Тож із нетерпінням чекаємо новин від музикантів, адже їм теж належить підготувати нову пісню за заміну «Солов’я».

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