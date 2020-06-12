Андре Тан подарував свої сукні жінкам-лікарям: «Пам’ятайте, що ви прекрасні!»

12 червня відомий український дизайнер Андре Тан приїхав в Олександрівську лікарню, яка однією з перших почала приймати хворих з вірусом COVID-19, і особисто подякував жінкам-лікарям, які в цей непростий для всього світу час борються за здоров’я кожного з нас.

В якості своєї подяки за їхню важку працю і щоденний ризик дизайнер подарував свої сукні, таким чином нагадавши, що, в першу чергу, вони жінки, і їм важливо відчувати себе красивими.

– Я, як чоловік, а вже потім дизайнер, хочу сказати вам «дякую»! Ви – жінки – дивовижні! Тільки ви одночасно можете бути сильними і слабкими, йти напролом і бути вразливими. Ви вже кілька місяців залишаєте вдома сім’ї і близьких, кожен день ведете боротьбу з пандемією. І єдине, що я можу зробити для вас, це подарувати свої сукні, щоб ви пам’ятали, які ви прекрасні. Я переконаний, що українки – найкрасивіші жінки в світі, і впевнений, що зовсім скоро ви знову згадаєте, що таке вихідні, і повернетеся до звичного, спокійного життя, – прокоментував Андре Тан.

– Дуже незвично, – зізналася директор лікарні Людмила Антоненко. – Нам, як правило, дарують засоби індивідуального захисту, комбінезони, маски, рукавички і т. д. А зараз нагадали, що ми залишаємося жінками і завжди хочемо бути гарними. Це дуже приємно!

Такожпід час карантину дизайнер переформатував своє виробництво і почав відшивати маски, гроші від продажу яких були перераховані п’яти київським лікарням (Київська міська клінічна лікарня № 1, Київська міська клінічна лікарня № 4, Київська міська клінічна лікарня № 9, Олександрівська клінічна лікарня, Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня), які першими приймали людей з COVID-19.

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