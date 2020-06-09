Як Кім Кардаш’ян привітала Каньє Веста з днем народження?

Селебріті не забула про важливий день свого чоловіка

Американський репер Каньє Вест 8 червня відсвяткував день народження. Артисту виповнилося 43 роки.

Незважаючи про чутки щодо погіршення стосунків у парі, дружина Кім Кардаш’ян таки привітала репера. У своєму Instagram вона розмістила зворушливі знімки в обіймах Каньє, які підписала: «З днем народження мій Король!»

Посмотреть эту публикацию в Instagram kimkardashian 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Також Кім Кардаш’ян привітала чоловіка і в сторіз. Вона опублікувала ще одне спільне фото з текстом:

«З днем народження, малюче! Спасибі за те, що ти завжди був собою і не дозволяєш цьому світу змінити тебе. Життя не було б таким без тебе!»

А от що саме Кім подарувала Каньє, поки невідомо. Можливо, ці вітання були для публіки. Адже у ЗМІ вже поширилися чутки про те, що Кім Кардашьян та Каньє Вест збираються пожити окремо.

Фото: Getty Images

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