VII Чілдрен Кінофест стартував. Заходь на урочисту онлайн-церемонію відкриття

В Україні стартував 7-й фестиваль кіно для дітей та підлітків Чілдрен Кінофест, який щороку безкоштовно знайомить українських дітей з найновішими європейськими стрічками і зі світовою кінокласикою.

У 2020 році він вперше відбувається онлайн – з 29 травня по 7 червня на сайті заходу. До конкурсної програми увійшло сім фільмів для глядачів від 4 років, відібраних на найбільших європейських кінофорумах. Переможця фестивалю визначить його аудиторія – після перегляду фільмів глядачам буде запропоновано оцінити свої враження.

Урочиста церемонія відбудеться онлайн – сьогодні, 29 травня, об 19:00 на сторінці Чілдрен Кінофест у Facebook.

Виступить співачка, композиторка і бандуристка Марина Krutь, учасниця шоу «X-Фактор» та національного відбору на «Євробачення 2020». Вона заспіває пісню «Радій». Також декілька слів скаже посол фестивалю 2020 року – музикант, продюсер, автор пісень і фронтмен гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк. А також журі конкурсу короткометражних фільмів, знятих дітьми – продюсерка та директорка Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич, зірка серіалу «Перші ластівки» актор Максим Самчик, аніматор і автор стрічки «Викрадена принцеса» Олег Маламуж, програмний директор фестивалю Ілля Дядик. Глядачі побачать і символ і талісман Чілдрен Кінофесту – Совеня Чарлі.



Фестиваль відкриє австралійська сімейна стрічка «Мій друг містер Персіваль». Одну з головних ролей у ній виконав лауреат премій «Оскар» та «Золотий глобус», зірка серій фільмів «Пірати Карибського моря» Джеффрі Раш. Фільм, заснований на світовому бестселері «Штормик та містер Персіваль», розповідає історію дивовижної дружби хлопчика та пелікана-сироти.

Окрім неї, за звання найкращого фільму року у конкурсній програмі Чілдрен Кінофесту змагаються фантастична пригодницька стрічка «Фокстер & Макс» (Україна), драма «Салон краси Ромі» (Нідерланди, Німеччина), роуд-муві «Лос Бандо» (Норвегія, Швеція), фентезі «Тім Талер, або Проданий сміх» (Німеччина), та анімаційні фільми «Гол!» (Велика Британія) і «Сіпсік – лялька-друг» (Естонія, Данія).

У позаконкурсній програмі фестивалю на глядачів чекає ретроспективна добірка «Чарівник Жорж Мельєс» та спеціальна подія до Дня захисту дітей, організована спільно з Новим каналом, – онлайн-прем’єра переможця Чілдрен Кінофесту 2019 року, анімаційного фентезі «Викрадена принцеса».

У рамках фестивалю вже вчетверте відбувається Конкурс дитячих фільмів. За традицією, переможців визначить журі українських кінематографістів. Глядачам показу дитячих короткометражних фільмів також запропонують проголосувати онлайн та обрати переможця в номінації «Приз глядацьких симпатій» – автори найкращого фільму у цій категорії отримають 10 тисяч гривень. Серед фіналістів дитячого конкурсу підліткові драми, фільми про дружбу, інопланетян та пандемію, VR та пластилінова анімація. Зі списком фіналістів можна ознайомитися на сайті.