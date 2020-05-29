Автор титрів до фільмів вирішив погратися з глядачами

Здається, що фільми про Гаррі Поттера досить невинні. Адже, окрім поцілунків, ніяких чуттєвих сцен нам не показують. Все ж таки, фільми про дітей та підлітків. Але, виявилося, що пікантна сцена в одному з фільмів таки була, просто її вдало замаскували.

Нещодавно у фільмі «Гаррі Поттер і в’язень Азкабану» знайшли зашифровану інтимну сцену. Відбувається усе у титрах, стилізованих під Карту мародерів, яка показує місце розташування і переміщення будь-якої людини у Хогвартсі. Користувачі Reddit помітили, що в один з моментів в нижньому лівому кутку екрана з’являються дві пари відбитків. Судячи з їхнього розташування, здається, що персонажі явно лежать один на одному. І всі одразу подумали, що хтось у Хогвартсі займається сексом.

Автор титрів Рас Везерелл визнав, що кадр спеціально натякає на інтим. Але це не секс, а поцілунок чи обійми, адже фільм все ж таки сімейний. Така смілива ідея випадково прийшла в голову Везереллу під час роботи над картиною. Тоді він жартома поділився нею з режисером Альфонсо Куарон. Але епізод таки вирішили залишити.

Фото: сцена з франшизи «Гаррі Поттер»

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