Після карантину родина планує переїжджати

Голлівудські актори Міла Куніс і Ештон Катчер вирішили продати свій будинок в Беверлі-Хіллз. Ціна питання – 14 мільйонів доларів. Саме подружжя вже закінчує будівництво нового дому.

Розкішний маєток у Беверлі-Хіллз став першою спільною нерухомістю для пари. Актори придбали його у 2014 році за 10,5 мільйона доларів. Будинок знаходиться у закритому комплексі поблизу парку Франклін-Каньйон.

Будинок зіркової пари вміщає п’ять спалень, стільки ж ванних кімнат, простору кухню, велику їдальню, вітальню з каміном, тренажерний зал і робочий кабінет. Хорошим плюсом до всього стане минус перший поверх, на якому розмістилася гостьова спальня, спа-центр з сауною і винний погреб. У дворі є басейн, зона для барбекю, бар і веранда.

Фото: Getty Images

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