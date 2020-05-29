Чи будуть святкувати День Києва в 2020 році? Куди піти і як цікаво провести час на цих вихідних? Всі подробиці в матеріалі!

У неділю, 31 травня, Київ відзначає свій 1538 День народження. Традиційно цій події присвячувалися всі вихідні, проводилася величезну кількість заходів: масштабний концерт на Майдані незалежності, «Пробіг під каштанами», численні ярмарки з сувенірами, смачною їжею і напоями … Чого чекати в цьому році?

Святкові заходи на День Києва в 2020 році теж будуть! Але їх формат кардинально змінили карантинні міри безпеки. Виступи творчих колективів та артистів перенесли в ефір телеканалу «Київ». Концерт транслюватиметься в рамках святкового дводенного марафону.

«Пробіг під каштанами» теж відбудеться. Правда всіх бажаючих представлятимуть кілька амбассадорів.

– Цього року масові заходи заборонені, – розповів на прес-брифінгу мер столиці Віталій Кличко. – День Києва будемо святкувати в онлайн-форматі. Традиційний «Пробіг під каштанами» теж відбудеться онлайн. Там є цікава задумка. За всіх киян пробіжать кілька людей. Вулиці не перекриватимуть. Організатори пропонують приєднатися до благодійної акції та зробити грошовий внесок – 100 гривень. Кошти спрямують на потреби українських лікарів і медичних установ, Центру дитячої кардіології, кардіохірургії МОЗ України та інших.

Щоб взяти участь в # ПробігONлайн потрібно зареєструватися. Амбасадор пробігу стартують у неділю о 9:00 і подолають дистанцію в 5 кілометрів.

Київ стане ошатним до свята. Уже встановлюють святкову ілюмінацію, а в неділю, 31 травня, включать столичні фонтани.

Куди піти на День Києва 2020?

Через карантин кількість заходів максимально скоротили. Але якщо вам все ж хочеться прогулятися, то можна піти на …

Відкриття музичних фонтанів

Адреса: Майдан Незалежності, Русанівська набережна.

Коли: вечір 31 травня.

Вартість: безкоштовно.

Атмосферні посиденьки в вечірньому Києві під “танець” води гарантовані. Фонтани будуть підсвічуватися різними кольорами і створювати свій “пластичний” малюнок під класичну музику і популярні пісні.

Адреса: проспект Академіка Глушкова, 1.

Коли: з 10:00 до 20:00 до кінця липня.

Вартість квитка: дорослий – 170, дитячий (до 14 років) – 140 грн, сімейний – 410 \ 530 грн, безкоштовно для декількох категорій пільговиків.

Відвідувачі виставки побачать 20 анімованих драконів – героїв східних казок, відеоігор, фільмів і мультфільмів. Їх масштаб вражає – від 2 до 4 метрів. Фантастишні тварини ще і рухаються! Чому дракони так популярні, в чому цінність кожного експоната можна буде дізнатися на спеціальних інформаційних панелях.

Концерт із балкона Київського академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва

Адреса: вул. Межигірська, 2

Коли: 30-31 травня, о 20:00

Вартість: безкоштовно.

Артисти театру підготували музичне вітання з Днем Києва. Кожен, хто буде проходити, зможе долучитися до міні-концерту. В якому форматі пройдуть виступи – не уточнюється. Та святковий настрій точно з’явиться.

Ось так виглядає святкова програма на День Києва 2020. Незважаючи на карантин, є можливість відчути особливу атмосферу. Якщо ви все ж вирішили вийти в місто, не забувайте дотримуватися дистанції в 1, 5 метра, надіти маску і дезінфікувати руки. Бережіть себе!

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