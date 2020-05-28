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Генрі Кавілл може повернутися до ролі Супермена

Новий фільм про супергероя буде знятий по коміксу всесвіту DC Comics

Актор Генрі Кавілл, який зараз грає у серіалі «Відьмак», веде переговори зі студією Warner Bros., щоб повернутися до ролі Супермена. Про це повідомляє видання Variety.

Скоріше за все, що Супермен у виконанні Кавілла з’явиться епізодично. Адже компанія поки не планує запускати у виробництво продовження «Людини зі сталі». Тому можливими варіантами залишаються «Шазам 2», «Аквамен 2» або «Чорний Адам» з Двейном Джонсоном.

У 2019 році актор заявив, що сам хотів би повернутися до ролі Супермена. Тоді в одному з інтерв’ю він заявив: «Плащ висить в шафі. Він все ще у мене, я не відмовився від ролі. Мені досі є що дати Супермену».

Нагадаємо, що Генрі Кавілл зіграв супермена в трьох фільмах: «Людина зі сталі», «Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості» та «Ліга справедливості».

Фото: Getty Images

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