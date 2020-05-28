Хто виконає головну роль, поки невідомо

Amazon збирається зняти серіал за мотивами книги «Дівчина з татуюванням дракона». Головною героїнею стане Лісбет Саландер. Про це повідомляє видання Variety.

Планується, що серіал не буде продовженням або переосмисленням історії з книг і фільмів. Події з Лісбет Саландер відбуватимуться в наші дні з новими персонажами.

Продюсерами серіалу стануть Роб Буллок та Енді Гарріс. Виконавчим продюсером виступить Енді Харріс, а також Роб Баллок. Amazon Studios і Left Bank знімуть серіал у співпраці з Sony Pictures Television.

Коли розпочнуться зйомки, відбудеться прем’єра, а головне – хто зіграє Лісбет Саландер, поки невідомо.

Нагадаємо, раніше «Дівчина з татуюванням дракона» Девіда Фінчера екранізувала студія Sony Pictures у 2011 році.

Фото: Getty Images

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