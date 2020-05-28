Новий каналG.spaceШОУМАНІЯДевід Лінч запустив на Youtube свій прогноз погоди. ВІДЕО

Девід Лінч запустив на Youtube свій прогноз погоди. ВІДЕО

Один із найвизначніших режисерів сучасності 74-річний Девід Лінч запустив свій новий проект на Youtube. Схоже що, це документалка 🙂 , адже геній сюррреалістичних фільмів знімає прогноз погоди.

Девід, який створив легендарний «Твін Пікс», «Малголленд драйв» та інші стрічки, що обговорюють і досі, сидить у кабінеті та описує, що відбувається за вікном.

І ось як це виглядає:


Цей прогноз погоди – рідкісна нагода побачити Девіда Лінча в соцмережах. Адже режисер виходить у світ лише за особливої нагоди. Певно карантин та самоізоляція вплинули і на нього.

Фото  – gettyimages

Більше новин:

Найкращі серіали HBO: ТОП-10 на думку редакції

Фільм «Дівчина з татуюванням дракона» перетворять на серіал

Дэвид Линч новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания