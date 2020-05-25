Хто буде відповідати за плітки та скандали на Манхеттені, дізнаємося пізніше

Сумуєш за Блер та Чаком з їхніми інтригами? Маємо сумні новини: продовження серіалу «Пліткарка» від HBO перенесли. Тепер шоу про еліту Манхеттена вийде не раніше 2021 року. Звичайно, що причиною стала епідемія коронавірусу.

Спочатку стрім-сервіс HBO Max планував випустити нові серії восени 2020 року, але зйомки призупинили. Про це повідомляє видання Vulture.

«Вони ще навіть не почали виробництво, хоча були на стадії препродакшну та готові знімати», – зазначила головний контент-директор сервісу.

Нагадаємо, над продовженням працює творець оригіналу Джош Шварц. Дія нового проекту відбуватиметься через вісім років після фіналу оригінального серіалу і розповість про нове покоління підлітків з приватної нью-йоркської школи.

Крістен Белл знову стане голос таємничої «Пліткарки» та буде розповідати усю історію. А багатеньких підлітків зіграють Таві Гевінсон, Томас Доерті, Адам Чанлер-Берат і Зіон Морено.

Читай також:

Мокра біля басейну: Брітні Спірс станцювала у купальнику

На цю і на ту: Карді Бі набила тату на все тіло