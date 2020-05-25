Маша Єфросініна в шоці від сюрпризу на День народження: «Ви такого ніколи не робили»

Північ, кульки, десерт з трьома різнокольоровими свічками, на рідних і близьких святкові ковпачки… Так почався День народження Маші Єфросініної, телеведучої, блогерки та громадської діячки, яка 25 травня відзначає свій День народження.

– Значить, розповідаю! – поділилася емоціями Маша в Instagram. – Північ. Я вклала Саню і, як зазвичай, повинна була відправитися спати! Все одно мені ніхто ніколи в цей час з кульками сюрпризи не робить 🙂

Але сюрприз-сюрприз дістався і до Єфросініної. Поки її рідні тихо підкрадалися до дверей, а син Олександр спав, Маша викроїла хвилинку для себе і в халаті залізла в джакузі, щоб знайти косметичний засіб. Вона і не підозрювала, що в цей момент до неї направляється делегація з поздоровленнями і піснею «Happy Birthday».

– Ви такого ніколи не робили! – здивовано сказала Маша. – Це найдивніше місце, де я могла перебувати в цей момент, – сміючись прокоментувала ведуча.

Карантинний День народження пройшов за всіма правилами: вдома, в халаті і з близькими. Святковий лук вдень ​​змінився на білосніжну піжаму і червоний халат. Іменинниця попросила чоловіка Тимура Хромаєва сфотографувати її з кульками. І результат вийшов … Дівчата зрозуміють.

Посмотреть эту публикацию в Instagram mashaefrosinina 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Краса віку в тому, що багато речей, що дратували тебе протягом життя, раптом стають невинними непорозуміннями… Ось мій чоловік як не вмів робити красиві фото, так і не вміє. Неправда це таааак мило? – підписала пост Маша.

Зато від душі. Приєднуємося до привітань і бажаємо Маші всіх благ.

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