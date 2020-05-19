«Поки є ще такі, як ми, цей світ не згасне. Чисте небо після грози – це життя прекрасне!», – вирішив нагадати українцям гурт Фіолет.

Наприкінці квітня в інстаграмі гурту з’явився пост із закликом до фанів не засмучуватись через продовження карантину, урізноманітнити свої будні та показати в короткому відео, як саме кожен проводить цей час, як тримає себе в гарному стані та в чому знаходить буденну радість.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Фіолет (@fiolet_band) 22 Апр 2020 в 5:55 PDT

Саундтреком до такого незвичного документального кліпу-відео-влогу стала життєствердна пісня з альбому 2018 року Aurora «Життя Прекрасне».

Окрім Fiolet Family, до ідеї долучилися медійники, музиканти та письменники – друзі гурту Фіолет: Сергій Кузін, Соня Сотник, Роман Скрипін Денис Жупник, Вікторія Жуковська, М’яч Dreadball, Руслан Горовий, Іван Леньо, Віктор Винник, Іван Марунич, Андрій Тимчук, Ірена Карпа, Макс Кідрук, Остап Микитюк та інші. Режисером монтажа став Ярослав Коник.

– У цей дивний час кожен з нас переосмислює цінність та швидкоплинність життя. Так, коронавірус зупинив звичний ритм, створив кризу в усіх галузях, відкорегував всі наші плани, проте позитивно вплинув на екологію, очистив повітря та океани від забруднень, спричинених відходами виробництва, звільнив більше часу для спілкування з сім’ями, показав нам наші вразливі місця та змусив вчитися пристосовуватись до нових умов. Культурна галузь України постраждала чи не найбільше, але не зупинилась. Музика – це те, що змушує людей відчувати себе щасливими, а отже живими. Сьогодні ми об’єдналися, щоб нагадати всім, що життя прекрасне, – коментує ідею створення відео гурт.

– Один з моїх улюблених видів колаборації з шанувальникам – кліпи з домашніми відео #фіолетfamily. Максимально живі, креативні і життєствердні. Дотримуючись соціальної дистанції, ми не забуваємо триматися разом, аби пережити ці дивні і непрості часи. «Кращі поруч», цитуючи слова пісні, і це – найголовніше, – доповнює лідер гурту Сергій Мартинюк.

Фіолет від початку карантину активно підтримували українців онлайн-концертами на youtube, спілкуванням у стрімах та розвагами в сторіс, а поза цим розпочали писати новий за звучанням альбом та обіцяють вже скоро презентувати перший сингл. Чекаємо на новини!

Фото: Лора Молодець

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