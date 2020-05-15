Українська співачка Настя Каменських, яка відома у світі під псевдонімом NK, представила новий кліп і трек «Воспоминания».

Дивіться кліп Настя Каменських – Воспоминания:

У новій пісні «Воспоминания» Настя Каменських розповідає романтичну історію спільних подорожей зі своїм чоловіком Потапом. Кліп на цей трек співачка створила сама з архівних фото та відео пари. На таку відеороботу Каменських надихнули приємні спогади при перегляді старих фото і відео у телефоні.

– Одного затишного вечора я переглядала фото в телефоні. Щасливі посмішки, сонячні дні і романтика мене так надихнули, що я захотіла створити з усього цього невеличкий фільм спогадів. Щоб прожити ті відчуття ще раз, – зазначила Настя Каменських.

У кліпі зібрані кадри з романтичних подорожей співачки з чоловіком. За словами NK, зберігати такі моменти не тільки в пам’яті, але і на фото, відео або в якихось сувенірах для неї дуже важливо.

– Я люблю і ціную кожен день свого життя. Тому обов’язково зберігаю свої життєві події в фото, відео або якихось предметах. У мене є особливе місце, де я зберігаю всі флешки, старі телефони – так звана скринька спогадів. Я можу відкрити її в будь-який момент і з посмішкою і теплом в серці прожити ті щасливі моменти знову і знову. Живіть так, щоб вам хотілося згадувати і прожити ще раз кожен день. Давайте зберігати світло свого життя. Зберігати любов, яка у вашому серці, – додала артистка.

Вперше наживо новинку «Воспоминания» від Насті Каменських можна буде почути на її онлайн-концерті у TikTok сьогодні, 15 травня, о 19:00.

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