Новий каналG.spaceШОУМАНІЯЧерез три роки: Hurts представили новий трек Voices

Через три роки: Hurts представили новий трек Voices

Музиканти готуються до релізу п’ятого студійного альбому

Британський гурт Hurts вперше за три роки випустив нову пісню. Сингл Voices презентували 15 травня на офіційному YouTube-каналі колективу.

Слухати нову пісню Hurts – Voices онлайн: 

Протягом останніх двох років від Hurts не було абсолютно жодних новин. Соціальні мережі учасників гурту – Тео Хатчкрафта та Адама Андерсона не оновлювалися з 2018 року. А зараз вони цілком оновилися. Соліст Hurts Тео навіть змінив імідж – тепер він носить довге волосся.

Відомо, що трек Voices стане ключовим у новому студійному альбомі, який  Hurts планують випустити до кінця 2020 року.

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