Прийшов «Час пригод»: Дивимося трейлер спін-офф легенданого мультсеріалу

Відмінна новина для фанів культового Adventure Time: зовсім скоро вийдуть спеціальні чотири серії проекту. Цей спін-офф, анонсований стрімінговим сервісом HBO Max, отримав назву «Час пригод: Далекі землі».

Що відомо про спін-офф?

Кожен з чотирьох нових випусків триватиме близько години, і в кожній серії буде розказана окрема історія.

Трейлер, який вийшов сьогодні і буквально «підірвав інтернет», це анонс першого випуску, котрий буде присвячений БіМО, ігровій приставці Фінна і Джейка. БіМО опиниться перед непростим завданням – врятувати світ від знищення.

Цікаво, що в цьому епізоді «Час пригод: Далекі землі» з’явиться абсолютно новий герой, який чимось нагадує кролика з дуже довгими ногами.

Також відомо, що головні герої мультфільму «Час пригод» Фінн і Джейк з’являться аж в четвертій серії.

У трейлері зазначено, що прем’єра спін-офф відбудеться скоро, але точна дата не названа. Що ж, з огляду на що запуск самої стрімінгвой плаформе HBO Max запланований на 27 травня, можна припустити, що Adventure Time: Distant Land ми зможемо побачити вже на початку літа!.

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