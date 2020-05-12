Олександр Положинський випустив першу пісню після «Тартака». Слухаємо!

Новий проект музиканта зі смачною назвою «Ол.Ів.’Є» презентує дебютний радіосингл «Маяки».

Рівно рік тому українські артисти Олександр Положинський та Іван Марунич, фронтмен гурту NRavitsa Planet, презентували експериментальний проект Ол.Ів.’Є, у назві якого зашифровані імена учасників. Протягом перших 34 тижнів щосуботи у соцмережах презентувалися нові пісні в акустичному звучанні наживо. І от нарешті на честь річниці творчості для публіки презентовано перший студійний трек «Маяки».

– Маяки – одна з перших наших пісень, присвячена нашому другу Юрію Тирі або просто Степаничу, – розповідає Олександр Положинський про нову роботу. – Власне, ця пісня не так для нього, як про нього. Мандрівник і волонтер, який війною та власним життєвим вибором змушений крутити кермо свого жовтого волонтерського буса, хоча душа прагне до керма сторічного фрісландського баркаса. Я написав цю пісню ще до створення дуету Ол.Ів.‘Є й уявляв її дещо інакшою – більш драйвовою та динамічною. Іван, своїм композиторським втручанням, зробив її більш ліричною. Радий, що вона сподобалася багатьом людям і стала першою, яку «Ол.Ів.’Є» записав на студії.

– Як влучно хтось написав у коментарях в соцмережах, Ол.Ів.’Є – це така собі творча лабораторія та музичний хакатон, де ми за короткий проміжок часу з Олександром творимо пісні, – ділиться враженнями Іван Марунич. – За минулий рік написали більше тридцяти треків в акустиці, а тепер будемо реалізовувати їх у студійних записах. Матеріалу багато, тому, можливо, деякі навіть увійдуть у репертуар та наступний альбом мого основного проекту – гурту NRavitsa Planet. Але є деякі пісні, які краще за Олександра ніхто не виконає. «Маяки» – одна з них. І в ній у мене була прекрасна можливість реалізуватися, як співавтора музики та аранжувальника.

До створення треку долучилися саундпродюсери Сергій Сершень та Міхей Мєдвєдєв, а візуалізацію зробила художниця Анна Охматенко. До речі, на обкладинці намальовано реальний маяк у Фрисландії (Нідерланди), біля якого Олександр та Іван восени минулого року надихалися на нові пісні.

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