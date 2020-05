Дивись уже 16 травня! Організатори хочуть підняти настрій шанувальникам пісенного конкурсу

Через пандемію коронавірусу «Євробачення-2020» у Нідерландах відмінили. Конкурс у звичному форматі відбудеться вже наступного року. Проте згодом Європейський мовник зробив неймовірну заяву на офіційних ресурсах заходу: шоу відбудеться онлайн!

Альтернативне онлайн-шоу не буде «Євробаченням» у класичному розумінні. Адже організатори приберуть конкурсну складову – визначення переможця. Основна мета задуму – розважити і об’єднати всіх фанатів в Європі в період карантину.

We have an update following the cancellation of @Eurovision 2020#Eurovision #ESC2020 pic.twitter.com/3DFPEi9R8D

— EBU (@EBU_HQ) March 20, 2020