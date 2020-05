30 Seconds To Mars оцінили кавер Стаса Шурінса на їх пісню: Чекаємо на дует?

Музикантам настільки сподобалося, як Стас виконав їх культову The Kill, що вони поділилися кавером в сторіз на сторінці групи

Концерти в прямих ефірах, онлайн-тренування, кулінарні блоги – на карантині українські та світові артисти не байдикують, а цілком собі знаходять сили на спілкування з аудиторією, яка засмучена перенесенням багатьох великих заходів.

Переможець конкурсу “Фабрика зірок-3” на Новому каналі, фіналіст шоу The Voice Of Germany Стас Шурінс ж вирішив в цей непростий період приділити цей час не тільки написання авторських пісень, а й записуванню каверів. На сторінці артиста в Instagram можна знайти виконання пісень Льюїса Капальді, Джеймса Артура, Muse, U2 і 30 Seconds To Mars. Останні, до речі, оцінили версію своєї пісні The Kill у виконанні Стаса Шурінса – на їх сторінці в сторіз з’явився перепост відео артиста. Таким чином, версію Шурінса мали можливість оцінити більш 1 млн підписників гурту.

– Це найкращий день карантину. Та що там, року! Я – відданий фанат 30 Seconds To Mars з давніх часів, у мене в плейлисті безліч їхніх пісень. Сподіваюся, після всього цього мені можна розраховувати на дует ?, – сміється Стас.

