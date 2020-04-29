Новий каналG.spaceШОУМАНІЯJerry Heil виклала уривок нової пісні англійською (ВІДЕО)

Jerry Heil виклала уривок нової пісні англійською (ВІДЕО)

Співачка в соцмережах поділилась частинкою треку #CURRENTMOOD

Карантин дуже позитивно впливає на Яну Шемаєву. Вона вже встигла записати вибуховий хіт #НІНАДОНТСТРЕС і навіть змонтувати смішне лірик-відео до нього.

Дуже зворушливо: Jerry Heil заспівала з мамою дуетом (Відео)

Сьогодні Jerry Heil поділилася з підписниками ще однією своєю музичною новинкою – треком #CURRENTMOOD. А точніше його невеликим уривком. У підписі до відео співачка зізналася, що в акустиці англомовний трек звучить не так соковито, як вона сподівається, буде звучати в електронному варіанті.

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Що ж, з нетерпінням чекаємо на повну версію!

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