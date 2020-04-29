Новий каналG.spaceШОУМАНІЯПросвічується все! Емілі Ратаковскі оголилася для реклами купальників (ФОТО)

Просвічується все! Емілі Ратаковскі оголилася для реклами купальників (ФОТО)

Від таких знімків плавиться екран…

Супермодель Емілі Ратаковскі показала ідеальну фігуру у кампейні нової колекції свого бренду Inamorata Woman. На фото 28-річна зірка постала у спокусливих бікіні, які зроблені з напівпрозорої тканини.

Звабливі фотографії Емілі Ратаковскі опублікувала у своєму Instagram. У серії знімків вона постала у трьох різних комплектах. У всіх замість ліфу був топ, а плавочки виконані на тонких зав’язках. Через таку тонку тканину можна повністю розгледіти пружні груди Ратаковскі.

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Емілі Ратаковскі часто виступає моделлю для свого бренду Inamorata Woman. У своєму Instagram вона розміщує промо-фото перед тим, як представити колекцію загалу.

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