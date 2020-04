Українська телеведуча поділилася правилами, які допомагають їй під час самоізоляції

Нещодавно ведучий Нового каналу Олександр Педан провів онлайн-інтерв’ю зі своєю подругою, телеведучою Машею Єфросініною. Вона розповіла, як проводить карантинні будні, та що допомагає їй не збожеволіти у чотирьох стінах. Виявляється, Єфросініна має свої щоденні мастхеви, які їй допомагають.

Тож лови ТОП-5 карантинних лайфхаків від телеведучої Маші Єфросініної:

Ви не повинні розважати своїх дітей!

– Перші 3-4 дні діти думали, що вони на канікулах, божеволіли. Я сказала: «Стоп! Це не канікули, це карантин». Не треба ставати для них аніматорами. Зараз усі жінки думають, мовляв, якщо вони тепер із дітьми, то тих треба розважати. Але ми цього не робимо. Вони знають, що є режим. Обов’язкова двогодинна прогулянка. Єдине, що не виходить, вкласти вчасно спати.



Записуйте все, що з’їдаєте!

– Чомусь коли ти вдома, хочеться більше їсти. Це нормально. Перший спосіб – заїсти стрес. Якщо у вас підвищений апетит, знайте – ви не захворіли. Просто так реагує ваша нервова система. Така особливість психіки людини – захищатися. І перше, що нам хочеться, – це з’їсти щось солоденьке чи смачненьке. Хто не може зараз контролювати свій апетит, записуйте протягом трьох днів, що ви їсте. І коли прочитаєте це, не дуже добре почуватиметеся, ну, або ж скажете: «Молодець». У цьому списку має бути три прийоми їжі. Дрібнити можна, коли ти завжди бігаєш, рухаєшся, коли немає часу поїсти правильно.

Пийте багато води!

– Хочеш їсти – пий! Наш мозок так влаштований, що коли ми харчуємося, він дає команду накопичувати. А коли п’єш – мозок не накопичує. Я завжди ходжу по хаті зі склянкою води. Обманюй свій мозок!

Знаходьте час на себе!

– У нас є певні години, коли розходимося по різних кімнатах, по своїх кутках. У кожного має бути особистий простір, щоб не збожеволіти!

Інвестуй у себе!

– Є прекрасна англійська фраза: If you cannot go outside, go inside – «Якщо не можеш вийти на вулицю, зайди всередину себе й подивися, що там». Ти уявляєш, скільки зараз стосунків чоловічих і жіночих перезавантажиться. Яка це чудова можливість знайти спільну мову, проговорити те, про що раніше не міг. Також можеш зайнятися своїм здоров’ям і присвятити цей час собі. Дівчата мають змогу зробити всі ці масочки, а чоловіки – завантажити всі ці спортивні штуки. У тебе немає відмазок, щоб не інвестувати час у себе!

#залишайсявдома та проводь час із користю, як це робить Маша Єфросініна!

