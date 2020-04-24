Маша Єфросініна: «У кожного має бути свій простір, щоб не збожеволіти»

Українська телеведуча розповіла, як проводить карантин удома з родиною

Під час карантину залишатися вдома – це необхідність. Але ведучий Нового каналу Олександр Педан не звик сидіти вдома без діла. Саме тому він вирішив взяти реванш за відвертість у своєї подруги Маші Єфросініної. Після участі в «Іспиті на відвертість» Сашко влаштував онлайн-інтерв’ю з телеведучою.

Виявляється, Маша Єфросініна пішла не геройський вчинок. На карантині вона намагається дотримуватися свого звичного режиму дня.

Посмотреть эту публикацию в Instagram mashaefrosinina 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Я зробила свій режим жорстким, бо на п’ятий день зрозуміла, що так можна розплистися у всіх сенсах. Тому повернула свої підйоми о 7:30 ранку. Я чітко складаю собі графік різних справ на день. Зранку роблю зарядку, потім бігаю, о першій годині. Це моя єдина година, коли я відпочиваю. Бігаю і дивлюся серіал. Коли позаймаюся спортом, ніби видихаю. О п’ятій у мене починається багато конференцій: з моїм фондом, брендом, ООН, ЮНІСЕФ, ютуберами. Я хочу з цього вибратися нормальною людиною, не божевільною. Тому ми з чоловіком розподілили: зранку я з дітьми, а ввечері – він, – поділилася з Маша Єфросініна.

Головним правилом на карантині телеведуча вважає наявність особистого простору.

– Усі прогресивні сучасні родини не звикли бути разом 24/7. Зараз багато дівчат сидять вдома з дітьми, але їхню роботу ніхто не відміняв. Тому я сказала чоловіку: «Давай ми з тобою розділимося». Тимур – державний службовець, тому він повинен ходити на роботу хоча б на 4-5 годин, щоб підписувати папери, приймати рішення. Я цю частину дня проводжу з дітьми, а потім він їх забирає. Готую їм термос із чаєм та бутербродами, і вони їдуть у ліс. Я за цей час роблю всі свої виходи в скайпи, зуми, збори онлайн. Також обов’язково медитую! У мене дах поїде, якщо я не буду медитувати. Це 30 хвилин мого тотального спокою. Окрім того, в нас є певні години, коли ми всі розходимося по різних кімнатах, по своїх кутках. У кожного має бути власний простір, щоб не збожеволіти. Нана робить уроки, Санька грається зі своїми іграшками. І так проводимо кожен по кілька годин, – розповіла Маша Єфросініна.

#залишайсявдома та проводь свій карантин так само корисно та продуктивно, як телеведуча Маша Єфросініна.

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