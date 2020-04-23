Японська естетика, бутафорія та штори як фон: Дивимося новий кліп Lucas Bird

Пісня «Art Class» стане саундтреком до документального фільму про український стартап – Pix Movie

«Art Class» – трек з другого альбому українського артиста Lucas Bird, який отримав назву «Bedroom Dance Club». В його звучанні відчутно вплив японської музики жанру city-pop, зокрема, таких артистів, як Tatsuro Yamashita і Taeko Ohnuki. Спільно з режисером Олександром Сіденко Lucas Bird передав подібну азіатську естетику і в своїй відеороботі. Кліп на «Art Class» – це історія, в якій іронічно показується зародження відносин, з усіма курйозами. Фінал кліпу залишається відкритим, щоб кожен глядач зміг сам додумати чому ж закінчилася ця історія.

– Ідея відеокліпу була розроблена спільно з Данилом (Lucas Bird). У перший же день він прийшов зі своїм сценарним планом і певною історією, яку хотів зобразити. Я ж, в свою чергу, як режисер кліпу, не хотів зруйнувати візуальний стиль артиста. Тому вловив настрій і зрозумів: потрібно робити щось жартівливе, навіть гротескне, додаючи фарс всього, що відбувається. При цьому по візуальної частини, хотілося додати аналогових технік, відсилаючи глядачів в минуле, – розповідає режисер Олександр Сіденко.

У 2019 Lucas Bird здобули перемогу в конкурсі Taburetka Music Showcase на саундтрек до першого документального фільму про український стартап – Pix. Група отримала приз в $ 10 000 на зйомку кліпу на пісню, яка і стала саундтреком.

– У нашого кліпу і фільму більше відмінностей, ніж спільного, – зізнається Данило Зубков, Lucas Bird. – Складно порівнювати документальний фільм і ігрове відео. Якщо фільм розповідає реальну історію створення продукту, то в кліпі ми навпаки підкреслюємо нереальність і бутафорію всього, що відбувається. Для більшої атмосферности відео ми стилізували зйомку під формат 8мм плівки. Ми постаралися пронести іронію і настрій властиві композиціям Lucas Bird, в кожному кадрі. Я б хотів, щоб глядач це відчув.

Перший EP Lucas Bird «I’m Seventeen» був випущений на лейблі Masterskaya. Він об’єднав в собі поп-композиції, в яких гітарні та клавішні партії, лаконічні тексти і загальне звучання моментально наштовхують на порівняння з рок-музикою 60-х, зокрема з саундом The Beach Boys і The Beatles. А ось в нових роботах перше місце займають вже клавішні, а грув в поєднанні з мелодійністю наближають музику до японської поп-музики 70-х.

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