У різних країнах світу одночасно демонструвалося відео, яке символізує єдність людей в боротьбі проти пандемії

Українська студія мультимедійних рішень стала частиною міжнародного творчого проекту «Один світ. Одне серце», створеного з ініціативи мерії Бухареста. Проект покликаний підкреслити важливість солідарності та єдності всіх людей, незалежно від національності, культури або релігії під час боротьби з коронавірусом.

Навколо ініціативи об’єдналися 46 міжнародних 3Д студій і незалежних дизайнерів. Команди створювали індивідуальні ролики, які починалися з одного і того ж візуального шаблону – величезного пурпурного серця. Далі кожна творча команда по-своєму інтерпретувала тему і створювала унікальне відео, яке завдяки своїй творчій силі і задуму передавало важливе послання всім людям. У підсумку всі роботи об’єднали в один твір мистецтва, що й проектувався на фасадах будівель в різних куточках світу: Мексиці (Монтеррей), США (Сіетл), Україні (Київ), Румунії (Бухарест), Угорщині (Будапешт) та інших країнах.

Давайте подивимося, що створила українська команда:

– Наша українська команда 3Д художників прийняла рішення взяти участь у цій інформаційній кампанії, щоб через творчість висловити найблагородніші почуття і вдячність лікарям. Та всім, хто щодня бореться проти коронавірусу. Також ми хотіли висловити любов і підтримати дух надії тих, хто дотримується заходів карантину і залишається вдома для порятунку життя оточуючих. Разом ми сильніші і тільки так можемо змінити ситуацію», – прокоментував Остап Хитрук, засновник Magic Innovations, що представляла Україну.

У Києві точна адреса фасаду будівлі, куди транслювалася проекція, не називалася, щоб уникнути скупчення людей і порушення режиму карантину.

Проте зараз вдома ми маємо змогу ще раз насолодитися цим неймовірним шоу.

Фото – www.facebook.com/MagicInnovations3D

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