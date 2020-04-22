Кучерявий красунчик з Epolets – про новий трек і плюси карантину (Ексклюзив!)

Як не поринути у зневіру, і які плюси можна знайти в карантині, ексклюзивно Новому каналу розповів Павло Варениця, фронтмен групи Epolets

Думки з приводу карантину розділилися. Комусь ізоляція – в кайф, а хтось не знає, як бути далі і божеволіє, сидячи вдома. Але в усьому можна знайти позитив, правда? Його намагається знайти і Паша. Музикант довго розбирався, і готовий поділитися правдою, яка відкрилася йому за цей час!

По-перше, попри карантин і всі складнощі з ним пов’язані, не можна зупинятися й опускати руки. Epolets довелося перенести всеукраїнський тур, але вони не засмутилися й випустили новий трек «Правда» та дуже стильне lyric video до нього. Більше того, перебуваючи в різних містах, музиканти продовжують репетирувати!

Крім нових творчих навичок і напрацювань. Павло Варениця зізнався, що відкрив багато «карантинних» плюсів і в побутових питаннях.

Лише у 32 роки дізнався, виявляється, щоб краще спати, потрібен розпорядок дня.

По-перше, музикант, нарешті, нормально виспався. 30-годинні робочі зміни, дні і ночі на студії, тури та фестивалі. Тільки з появою такої кількості вільного часу, коли, здавалося б, спати можна скільки хочеш, Павло вирішив скласти собі графік, за яким він буде лягати і прокидатися:

– На мій сон не впливають зовнішні чинники у вигляді готелів, орендованих квартир в інших містах, переїздів, ночівель у потягах та автобусах. Я сплю, як дитина. :). Лише у 32 роки дізнався, виявляється, щоб краще спати, потрібен розпорядок дня. І на час став дитиною, зараз у мене все за графіком. О 8:00 – прогулянка з псом, о 9:00 – сніданок, о 10:00 я вже на робочому місці у спальні :). О 13:00 – обід, о 18:00 – домашній спорт, о 19:00 – вечеря, в 20:00 – прогулянка з псом. А о 23:00 я вже сплю!

По-друге, фронтмен Epolets позбувся проблем зі шкірою. Життя музиканта крокує в ногу з рядом поганих умов для організму. Наприклад, харчування: саме цей аспект дуже позначався на шкірі музиканта, але карантин вніс свої позитивні корективи:

– У мене більше нема проблеми зі шкірою, яка виникла через харчування «на бігу» в забігайлівках між концертами і робочими зустрічами. Зараз, коли я все готую сам удома, вибираючи, що і з яких продуктів, моя шкіра виглядає абсолютно здоровою!

Здається, я написав кілька дуже яскравих і соковитих треків!

І, по-третє, Паша намагається щодня відкривати для себе щось нове. Зараз, коли по всьому світу у вільний доступ викладаються освітні матеріали, курси та уроки, музикант не втрачає можливість використовувати карантинний час по максимуму – творити і вчитися

– Я добрався, нарешті, до вивчення двох нових програм для роботи з відео і зображенням. Переглянув майже всю кінокласику і, здається, написав кілька дуже яскравих і соковитих треків!

Що ж, із нетерпінням чекаємо музичних новинок від Epolets! А поки що слухає свіженьку «Правду», прокачуємо свої знання, висипаємося і беремо від карантину все найкраще.

Фото: Дмитро Коміссаренко

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