А скільки кубиків нарахуєш ти?

Актор Том Фелтон, якого найкраще знають за роллю Драко Малфоя у «Гаррі Поттері», опублікував еротичний чорно-білий знімок у своєму Instagram.

32-річний актор продемонстрував підтягнутий оголений торс, зробивши селфі фотокамерою у своїй спальні. Під час карантину Том перебуває у власному каліфорнійському особняку разом зі своєю собакою Віллоу. І хоч усі спортзали закриті, але, як можна зрозуміти зі знімку, Фелтон за своєю фігурою слідкує.

Посмотреть эту публикацию в Instagram t22felton 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Підписники виконавця ролі Драко Малфоя не змогли залишити сексі-фото без уваги. Дівчата одразу прийнялися засипати актора компліментами та навіть проситися за нього заміж. А дехто почав жартувати, що під ліжком має бути його колега Емма Вотсон. Їм вже давно приписують роман. І кожного разу, коли друзі публікують новий спільний знімок в соцмережах, піднімається нова хвиля шипперингу.

Як же швидко ростуть чужі діти! Особливо коли ти спостерігаєш за їхнім дорослішанням від фільму до фільму… Але у франшизі про Гаррі Поттера Том Фелтон назавжди залишиться тим бісячим малим Драко Малфоєм. Побачити його можна буде вже з 25 квітня на Новому каналу у всіх частинах «Гаррі Поттера».

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