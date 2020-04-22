Alina Pash, alyona alyona та KRUTЬ підтримали акцію #дайвлапу. І ти можеш!

Проект DOGMA, заручившись підтримкою українських зірок, долучився до проекту Starenki та запустив акцію #дайвлапу. Її мета – зібрати кошти на закупку корму для тварин, який буде додано до продуктових наборів для літніх людей, адже коти та собаки на карантині для багатьох бабусь та дідусів стали єдиними, хто залишився поряд.

Акція #дайвлапу допоможе вберегти літніх людей від виходів в магазин та позбавить необхідності ділитися з тваринками своєю їжею.

Акцію радо підтримали українські зірки: в своїх соціальних мережах вони діляться історіями про своїх домашніх улюбленців та закликають «дати в лапу». Так співачка Аліна Паш провела прямий ефір в Instagram зі своєю кішкою Пинтею, яку назвала на честь свого предка та героя закарпатських легенд – Пинті Хороброго, а Стасік (Анастасія Шевченко) розповіла про свого кота Бастера – який носить ім’я одного із найвидатніших коміків усіх часів Бастера Кітона.

На черзі шери від співачок alyona alyona та KRUTЬ, гуртів Yuko та Щука-Риба. А тату-художниця Уляна Нєшева на користь акції розіграє можливість зробити в неї тату безкоштовно.

Підтримати акцію можна тут.

Аби не пропустити «чотирилапі» історії від alyona alyona, KRUTЬ та Yuko – слідкуйте за сторінкою проекту @dogmaua.

DOGMA – це ком’юніті людей, яким байдуже, породиста собака чи ні. Собака – не тренд. Собака – це друг. #забийнапороду, бери друга з вулиці чи притулку

Благодійний фонд Старенкі (Starenki) – допомога самотнім літнім людям в Україні.

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