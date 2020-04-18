Спеціально до Великодню ми підібрали кілька сімейних фільмів та серіал, які ідеально впишуться в атмосферу свята.

«Брюс Всемогутній»

Брюс Нолан працює репортером на телебаченні. Його люблять за цікаві та кумедні сюжети. Але йому хочеться більшого – стати ведучим новин у прямому ефірі. Одного дня через свої песимістичні настрої та кепський характер Брюса звільняють з роботи. Злий на всіх він висловлює усе, що накипіло саме Богу. Як не дивно, Він почув Брюса. Всевишній надумав провчити хлопця, наділивши його божественною силою. Спочатку Брюс радів, що став всемогутнім. А потім з’ясувалося, що сотні мільйонів людей потребують Його допомоги. Що ж, ніхто не казав, що керувати світом буде легко.

«Бог зафрендив мене»

Майлз рано втратив маму. Через це він перестав вірити у Бога, що було абсолютно неприйнятним для його батька священника. Тепер Майлз всім і кожному намагається довести, що Бог – це просто вигадка. Іноді він піднімає цю тему у своєму подкасті. Одного разу після чергової розмови з батьком про Бога Майлз отримує запит на додавання в друзі від Бога на Facebook. Акаунт Бога починає пропонувати хлопцеві людей у друзі, які потребують допомоги. І він вирішує допомогти їм.

«Небеса реальні»

Чи віриш ти в існування раю? А якщо хтось близький покаже тобі, що це реально? Родина Колтона, Соні та їхнього сина Тодда змінилася після переїзду у Небраску. Через нещасний випадок маленький хлопчик потрапив у лікарню, де під час операції переніс клінічну смерть. Після цього він почав розповідати своїм батькам, що він побував на небесах і спілкується з померлими. Як зрозуміти та прийняти те, що ніхто не може пояснити?

«Завжди кажи «так»»

Сила позитивного мислення. Саме вона змушує людей робити надзвичайні речі. Так було і з Карлом Алленом. Йому завжди все не подобалося, він мав єдину відповідь на всі пропозиції – «ні» та ніколи не усміхався. Одного дня Карл зустрів старого знайомого. Той запросив його на семінар «Так – новий вид ні». Після нього вічно похмурий хлопець вирішив спробувати жити по-новому. Він забув «ні» і каже усьому лише «ТАК».

«Чарлі та шоколадна фабрика»

Мабуть, потрапити у дитинстві на шоколадну фабрику було заповітною мрією кожного. Такий шанс випав хлопчику Чарлі. Він виграв один з п’яти квитків на екскурсію до шоколадної фабрики Віллі Вонки. Свого часу він виробляв найсмачніший шоколад у світі, доки конкуренти не викрали його секретні рецепти виробництва. Віллі звільнив усіх працівників та закрив фабрику. Виявилося, що увесь цей час він шукав справжнього поціновувача шоколаду.

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