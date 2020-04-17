Нарешті селебріті з’явився у соціальній мережі

Які люди в Голлівуді! Ця фраза набуває нового відтінку значення, коли дізнаєшся що американський актор Джонні Депп нарешті зареєструвався в Instagram.

Сторінка легендарного виконавця ролі Джека Горобця, тобто капітана Джека Горобця, вже отримала офіційну синю галочку. Вона підтверджує, що ця сторінка належить саме Джонні Деппу та є його офіційним акаунтом в Instagram. Менш ніж за добу на актора підписалося майже два мільйони користувачів.

Незабаром після створення сторінки Джонні Депп опублікував і перше фото. Підписав він його так: «Привіт усім… знімаю дещо для вас зараз… дайте хвилинку».

Посмотреть эту публикацию в Instagram johnnydepp 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

А вже через чотири години у профілі Джонні Деппа з’явилося і перше відео. У ньому актор закликав людей допомагати одне одному під час епідемії коронавірусу і падіння світової економіки.

«Це вперше я вдався до допомоги соціальних мереж. Але мені здається, що саме зараз час почати діалог. Нам може здаватися, що у нас за спиною зв’язані руки. Але наші серця не скують ланцюги», – звернувся до своїх підписників Джонні Депп.

Посмотреть эту публикацию в Instagram johnnydepp 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

В кінці відео актор представив пісню, записану спільно з гітарстом Джеффом Беккі. Пісня є кавером на трек Джонна Ленонна Isolation.

«Леннон був свого роду пророком. Його слова: боюся виходити на сонце … актуальні в наші дні», – підкреслив Джонні Депп.



Фото: Getty Images

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