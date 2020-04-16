Співачка планує провести торжество у Європі

Американська діва Дженніфер Лопес нещодавно зізналася, що перенесла весілля через пандемію коронавірусу. Про це вона розповіла в онлайн-інтерв’ю для шоу Еллен Дедженерес.

Виявилося, що весілля зірки з бейсболістом Алексом Родрігесом мало відбутися вже цього літа. А провести його пара планувала не в США, а в Італії! Таку інформацію відкрило анонімне джерело виданню Us Weekly:

– Все було оплачено, а організаційні питання улагоджені. Очевидно, їм довелося відкласти торжество через коронавірус, але Дженніфер хоче влаштувати весілля після того, як все повернеться на круги своя. Вона хоче, щоб на церемонії були присутні тільки члени сім’ї і найближчі друзі.

Цікаво, яким же буде весілля Дженніфер Лопес та від кого буде сукня. Чекаємо нових подробиць.

Фото: Getty Images

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