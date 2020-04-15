Наталі Портман запускає онлайн-курс з акторської майстерності

Голлівудська акторка готова поділитися своїм професійним досвідом

Хочеш стати актором чи акторкою? Тоді не втрать свій шанс! Твоєю викладачкою з акторської майстерності може стати сама Наталі Портман. Оскароносна акторка запускає онлайн-курс з акторської майстерності.

Отримати доступ до акторських онлайн-уроків від Наталі Портман можна на платформі MasterClass. Коштують вони 90 доларів. Курс складається з 25 уроків.

– Я не вчилася в традиційній акторській школі, я навчилася всьому вже граючи. І зараз я зібрала воєдино все, що допомогло мені, і хочу поділитися цим з вами, – розповідає Наталі Портман у двохвилинній презентації курсу.

Також зірка показала сцену, у якій вона грає жінку, яка тільки що дізналася про зраду бойфренда. У таких сценах Наталі закликає підходити ближче до камери, щоб в повній мірі передати всі емоції екранного персонажа.

– Зйомки – це завжди задоволення, це творчий процес. Не бійтеся робити помилки. Ваша працювати – це представляти чиюсь ще життя, – закликала на курс Наталі Портман.

Фото: Getty Images

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