Новий каналG.spaceШОУМАНІЯГаряче, можна обпектися! Гола Кім Кардашян підірвала Instagram новими фото

Гаряче, можна обпектися! Гола Кім Кардашян підірвала Instagram новими фото

Реаліті-зірка знялася у пікантній рекламній фотосесії на підтримку нового аромату KKW Beauty Fragrance

На початку квітня KKW Beauty Fragrance оголосили про запуск нового аромату, розробленого Кім Кардашян і її мамою, 64-річною світською левицею Кріс Дженнер. Парфуми отримали назву KKW x KRIS. Це перша співпраця зіркових мами та доньки.

На підтримку нового аромату Кім Кардашян знялася у відвертій рекламній фотосесії. На знімках 39-річна реаліті-зірка позувала оголеною. Своє тіло вона прикривала великим картонним макетом у вигляді флакону парфумів KKW x KRIS.

Фотографії з нової фотосесії Кім Кардашян опублікувала в своєму Instagram. Усього за добу публікація набрала близько мільйона лайків. Заціни!

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Читай також:

Вдома разом: Леді Гага влаштує масштабний онлайн-концерт

Assol про б’юті-догляд, йогу та запис нового матеріалу на карантині (Ексклюзив!)

новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания