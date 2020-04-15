Знаменитість не врахувала, як звучатимуть разом перше та середнє імена

Голлівудська акторка Емі Шумер вирішила змінити ім’я свого однорічного сина. А все через те, що зіркова матуся випадково назвала дитину співзвучно з англійським словом genital, що в перекладі означає «геніталії».

При народженні Емі Шумер та її чоловік шеф-кухар Кріс Фішер дали ім’я своєму первістку Джин Еттелл (Gene Attell). Якщо разом вимовити перше та середнє імена малюка, то можна почути ті самі «геніталії». Тому молоді батьки вирішили змінити середнє ім’я хлопчика.

– Друзі, ви знаєте, що ми офіційно поміняли ім’я нашому сину Джину? Тепер його звуть Джин Девід Фішер. Раніше його другим ім’ям було Еттелл, але ми з чоловіком зрозуміли, що випадково назвали сина генітальним, – поділилася Емі Шумер під час запису інтернет-проекту 3 Girls, 1 Keith.

А пізніше це же конфуз акторка прокоментувала у своєму Instagram. Емі з притаманним їй почуттям гумору запостила знімок з чоловіком, який підписала так: «Ох, наче ти ніколи не називав свою дитину генітальною тріщиною».

Посмотреть эту публикацию в Instagram amyschumer 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Нагадаємо, Емі Шумер народила первістка 5 травня минулого року у віці 38 років. Зірка подарувала своєму чоловіку Крісу Фішеру сина.

Фото: Getty Images

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