Assol про б’юті-догляд, йогу та запис нового матеріалу на карантині (Ексклюзив!)

Співачка Assol ексклюзивно для Нового каналу розповіла, як проводить карантин, виживає без манікюру й салонів краси. А також поділилася списком улюблених серіалів і зізналася, чому не проводить концерти в Instagram.

– На самому початку карантину мені здавалося, що вільного часу справді багато, – з усмішкою зізнається Assol. – Однак, коли в тебе багато завдань, і ти правильно їх плануєш, твій день завжди зайнятий. Звісно, незвично, що доводиться якісь плани переносити і скасовувати, але я думаю, що цей час треба цінувати, адже він більше не повториться. Прикро, що немає концертів, але зараз ідеальний момент, щоб працювати над новим матеріалом, писати пісні і прокачувати себе і свій внутрішній світ. Багато речей встигла переосмислити за цей час.

Час навести навколо і всередині себе лад!

Але все одно вдома ти не 24/7 завантажена роботою, і час від часу доводиться влаштовувати перерви. Як ти їх проводиш?

– Я люблю готувати, але через брак часу мені це раніше дуже рідко вдавалося. А зараз я куховарю значно частіше! З’явилося більше часу для спорту, йоги. Я колись займалася йогою, але потім довелося зробити паузу: мені здавалося, що вона мені не підходить за темпераментом. Але дуже подобається силова йога, функціональна, те, як вона прогріває м’язи, розтягує їх, як добре почувається спина після занять. Крім спорту і кулінарії я зайнялася розбором всіх архівів у телефоні, комп’ютері. З моїм графіком до цього пункту вічно не доходили руки! Але це дуже важливий момент, адже іноді в хаосі ти не можеш знайти потрібну тобі інформацію. І зараз саме час розкласти все по поличках. Те ж відбувається і з речами, косметикою, і з думками. Час навести навколо і всередині себе лад!

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Для багатьох дівчат закриття салонів краси стало справжньою трагедією, а як ти справляєшся без манікюрниці, косметологів?

– Я звикла до умов, коли ти не можеш піти ні до косметолога, ні до nail-майстра. Коли я жила в Лондоні, часто стикалася з проблемою beauty-індустрії – там це дуже дорого й неякісно. Тому для мене те, що зачинені салони, не надто велика проблема! Я знаю, що зараз багато дівчат страждають… Але насправді всі б’юті-процедури можна легко робити вдома. Тканинні маски, гідрогелієві патчі, зволожувальні і живильні креми – все геніальне просто! Моя рекомендація на час карантину: обмежити косметику, а краще взагалі нею поки що не користуватися, щоб шкіра відпочила й подихала. Поки ви вдома, навіщо ці тони тональника?! Не забувайте балувати шкіру не лише обличчя, а й усього тіла. Робіть вітамінні процедури, скраби, прибирайте ороговілі частинки шкіри, приймайте ванни з сіллю, це чудово виводить всі токсини і шлаки.

Багато артистів проводять зараз онлайн-виступи. Як ти ставишся до такої практики, і чи не плануєш сама влаштувати такий insta-концерт?

– Я не проводжу концерти в Instagram, тому що зараз живу за містом і, на жаль, у мене немає тут такої технічної можливості. Але я доволі часто дивлюся прямі ефіри інших артистів, і мені здається, що це цікаво і добряче піднімає людям настрій!

Це час для саморозвитку, самопізнання, розвантаження свого внутрішнього світу

Весь світ на карантині дивиться серіали і ділиться списками MUST SEE. У тебе є такий?

– Я, якщо чесно, поки що, швидше, планую перегляди :). Наприклад, дуже хочу подивитися третій сезон серіалу «Корона»! Ні, він не про вірус (сміється). Я люблю історичні твори, і «Корона» якраз на цю тему, дуже красивий і якісний серіал. Також вийшов новий – «Тригер», але поки що вдалося подивитися лише одну серію. Зачепило, тож обов’язково додивлюся! Якщо ж говорити про улюблені, то це, звісно, «Секс у великому місті» для підняття настрою в будь-який час. Це вічний серіал про жіночу дружбу, смішний і легкий.

А що порадиш дивитися тим, хто не любить серіали?

– Відеоблогерів на YouTube! Їх багато, і в кожного свій незвичайний контент, а у декого і взагалі цілі шоу. Різні інтерв’ю з зірками, з людьми з різних сфер. Я, до речі, дуже люблю документальні фільми. Все залежить від ваших інтересів, але, якщо пошукати на YouTube, ви знайдете, щось собі до смаку!

І все-таки, як ти сприймаєш карантин – як покарання чи як нові можливості?

– Звісно, як можливості! Це час для саморозвитку, самопізнання, розвантаження свого внутрішнього світу, для переоцінки цінностей, для того, щоб провести більше часу з сім’єю, з рідними і близькими. Зрозуміти, наскільки цінне живе спілкування, і як важливо про це не забувати!

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