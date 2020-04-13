Співачка NEKA минулої суботи відсвяткувала свій день народження. Ми дізналися, як це – провести цей знаменний день на карантині, і чим виконавиця порадить зайнятися у свято

Порада 1. Зробіть собі подарунок

– Напередодні свого дня народження я випустила трек LION, – розповідає NEKA. – Записаний він був значно раніше, але ми спеціально запрем’єрили його в таку дату. Моя творчість для мене зараз – найважливіша складова всього життя. І вихід кожної пісні – неймовірна подія. Трек LION написав мій друг, український молодий сонграйтер DONTSOV. Це не перший його трек для мене, і щоразу – стовідсотково влучно. Ця пісня про найважливіших мужчин у моєму житті, чоловіка і сина, які обидва за гороскопом Леви.

Порадуйте себе тим, що так давно відкладали «на потім»: купіть, наприклад, абонемент у спортзал на «післякарантинний» час, сертифікат у косметичний салон або СПА, замовте в інтернет-магазині улюблені парфуми, прикрасу, про яку давно мріяли або побалуйте себе тюнінгом для автомобіля.

Порада 2. Важливо мати гарний вигляд

– Я знала, що залишуся вдома з дітьми, але все одно зробила зачіску, яскраво нафарбувалася, одягла яскраву святкову сукню, яку до цього жодного разу не вдягала. Свого часу придбала її для найближчого виходу в світ, але чим день народження не світська подія? Нехай і святкуєш ти його у своїй квартирі! Не забувайте, що ми гарно виглядаємо насамперед для себе, а не для свого оточення! Не полінуйтеся і докладіть усіх зусиль, аби в цей день максимально бути на висоті.

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Порада 3. Продумайте розважальну програму

– Ми замовили суші й солодощі, грали в настільні ігри та дивилися розважальні шоу на YouTube. Діти включали мені музику, яку люблять, і я відкрила для себе багато нового. Попросіть своїх близьких, які будуть поруч із вами в цей день, внести до цієї програми пункти, що будуть вам цікаві. Так вийшло, що зустрічаєте день народження на самоті? Перегляньте улюблені серії серіалу або концерт улюбленого артиста! Ключовий і важливий момент – не просто дивіться всі підряд відео на YouTube, а знайдіть щось дуже важливе й особливе, те, що завжди асоціюється зі святом!

Порада 4. Цінуйте те, що маєте

– У будь-якій ситуації найважливіше – наше ставлення до неї. Зазвичай у метушні та поспіху ми недостатньо часу приділяємо найближчим і найважливішим. День народження на гучній вечірці – це коли ви навіть не пам’ятаєте всіх присутніх. Я вдячна Всесвіту за можливість провести це свято з найближчими, моїми дітьми. Якщо ви зустрічаєте цей день на самоті, згадайте моменти, коли самотність була для вас недосяжною розкішшю! Хіба не про це ви мріяли?

Порада 5. Отримуйте задоволення від кожного привітання

– Поклавши руку на серце, чи вистачає у вас часу прочитати всі привітання у всіх соціальних мережах і месенджерах? – сміється NEKA. – У мене не вистачало! Цього року я перечитала кожне повідомлення і навіть уявила, як чую голос того, хто його відправив. І, знаєте, попри карантин я отримала безліч подарунків і букетів, які надіслали мені додому! Це безцінно! Кожному такому букету я раділа в кілька разів сильніше.

Тож не варто засмучуватися, якщо день народження у вас цього року випадає на карантин – запасайтеся хорошим настроєм, плануйте цей день так, як вам хочеться, і влаштуйте свято для себе. Повірте, він вам запам’ятатися на все життя.

Нагадаємо: NEKA – сольний проект Ольги Неки, бек-вокалістки таких ТОП-артистів, як «НеАнгелы», Вєрка Сердючка, KAZKA, «Океан Ельзи» та багатьох інших. За словами самої Ольги, в якийсь момент вона гостро відчула необхідність зайнятися власною музикою, тому що NEKA і її творчість – своєрідний маніфест для впевнених у собі жінок.

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