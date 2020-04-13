Режисер нового фільму поділився подробицями

Пандемія коронавірусу абсолютно перенесла усі строки прем’єр та зйомок майбутніх прем’єр. Це стосується і нового фільму «Бетмен», зйомки якого призупинили. Але щоб інтересе до фільму не згасав, режисер стрічки Метт Рівз поділився деталями майбутнього фільму.

У розмові з журналістом видання Deadline режисер Метт Рівз зізнався, що зйомки фільму відновлять одразу, коли коронавірус не загрожуватиме життю знімальної групи. Навіть зараз робота над кінострічкою продовжується, але в іншому форматі. Творці встигли відзняти четверту частину сцен та на карантині ретельно вивчають отриманий матеріал і вже почали монтаж.

Деталями нового «Бетмена» режисер все ж не поділився. Але він розповів, що це буде більше детективна історія, віддалена від типових фільмів DC. У новому фільмі планують розкрити походження Брюса Вейна та його становлення як супергероя.

– У мене пішло два роки на цю історію. Вона загадкова, дуже продумана мною і колегами. Сюжет вже не зміниться, а ось тон розповіді – можливо. Річ у тому, що фільм настільки масштабний, що при його створенні з’являються нові ідеї розвитку тих чи інших сцен, – поділився Метт Рівз.

Нагадаємо, що нового Бетмена зіграє Роберт Піттінсон, відомий своєю роллю вампіра у «Сутінках».

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