Джамала виступить на онлайн «Євробаченні»

Переможниця пісенного конкурсу 2016 року стане запрошеною зіркою домашніх концертів

Українська співачка Джамала візьме участь у глобальному проекті Eurovision Home Concerts. Це буде серія онлайн-концертів учасників «Євробачення-2020», а також переможців та зірок конкурсу минулих років. За словами організаторів проекту, редакції офіційного сайту ESC Eurovision.tv, ці концерти покликані згуртувати людей в Європі, підняти їм настрій і подарувати надію в цей непростий час.

Концерти стартують 3 квітня і будуть проходити по п’ятницях. У кожному випуску візьмуть участь шість-сім артистів, кожен з яких виконає два номери. Джамала виступить у другому епізоді онлайн «Євробачення» 10 квітня о 18:00 за київським часом. Артистка заспіває «1944», з якою вона виграла «Євробачення-2016» у Стокгольмі. Друга пісня буде визначена за допомогою голосування фанів Євробачення на офіційних ресурсах ESC в Instagram і Twitter.

Глядачам належить проголосувати за один з варіантів: Euphoria переможниці ESC 2012 шведської співачки Loreen, Heroes переможця 2015 року шведського співака Måns Zelmerlöw, Amar Pelos Dois переможця 2017 року португальського співака Salvador Sobral і Arcade переможця ESC 2019 нідерландського співака Duncan Laurence. Голосування за пісню, яку глядачі хочуть почути у виконанні Джамали, стартує 3 квітня о 10:30 за київським часом і триватиме до вечора.

Повний склад учасників концертів поки тримають у секреті. Але вже відомо, що разом з Джамалою виступатимуть представник Нідерландів на «Євробаченні-2020» Jeangu Macrooy, учасниця від Австралії Montaigne і представниця Данії на «Євробаченні-2019» Leonora.

Концерт транслюватиметься на офіційному YouTube-каналі Eurovision Song Contest.

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