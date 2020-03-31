З приходом весни оживає не тільки природа, а й музичний ринок. За традицією саме березень і квітень – найбільш насичені релізні місяці, коли артисти всього світу поспішають представити свої нові роботи напередодні сезону літніх фестивалів. З величезного потоку нових відеокліпів ми вибрали 10 кращих – від світових зірок і кращих нових артистів української сцени. Подивимося?

01. Електромед – Кора Дуба

Після закриття групи Сальто Назад в кінці 2019 року саме Електромед стали головними їх приймачами і продовжувачами традицій іронічного поп-фанку на українській сцені. Нова робота Електромед – це олдскульний хіп-хоп в дусі Run DMC. На підтримку синглу хлопці зняли сміховинно-абсурдне відео. Злий директор ЖЕКу «Містер Фриз» викрав водопровідний кран і позбавив людей гарячої води. І тільки учасники Електромед в образі воїнів «Білого Лотоса» покликані врятувати людства від перспективи купання в тазиках. В кінці на глядачів чекає неодмінний хепі-енд!

02. Gorim! – Магiя

Свіжа робота перспективного поп-дуету з Харкова – це красива, але трохи сумна історія про що йде любові. Слідом за успішним дебютним міні-альбомом «Буря» хлопці з Gorim! продовжують закріплюватися в статусі головних романтиків нової хвилі української поп-музики. З піснею «Магiя» вони зупинилися в кроці від попадання в Нацвідбір на Євробачення. Тепер вона, нарешті, вийшла як окремий реліз.

03. Kler – ТIКАЙ

Співачка Kler має всі шанси стати відкриттям року на українській поп-сцені. Дівчина сама пише чудові хітові пісні і працює з відмінною командою однодумців. Так, музику їй допомагає робити саунд-продюсер Melovin і Kadnay – Антон Карський. А над новим кліпом працювали Trent Pazl (асистент Алана Бадоєва) і графічний дизайнер, який працював над кліпами самої Тейлор Свіфт. «ТIКАЙ» – один з головних хітів березня. Пісня вже ротується на каналах М2, Music Box, радіостанціях NRJ, DJFM, Kiss FM і багатьох інших.

04. Alina Pash – Vysokomirni

Новий сингл Аліни – цікавий експеримент. Здається, це перший в історії трек-конструктор, другий куплет для якого може записати будь-який бажаючий. Реліз «Vysokomirni» Аліна перетворила в масштабний челлендж, присвячений боротьбі з негативом і цькуванням в соціальних мережах. Під тегом #протихейт вже підписали багато зірок інді-музики і хіп-хопу – ТНМК, Yuko, кАчевники та інші.

5. OMANA – Чи не знайдуть

Група OMANA – це проект одного із засновників Vivienne Mort Олексія Богомільний. Хлопці виконують альтернативний рок, натхненний графічними новелами і коміксами. Не випадково відео до пілотного синглу їх дебютного альбому виконано в жанрі анімації. В цьому трохи лякає, але красивому мультфільмі про містичний таємничий ліс прихований цікавий посил про відносність добра і зла в сучасному світі. Робота, яка змушує задуматися.

06. alyona alyona – Go!

Ні місяця без alyona alyona! Головна зірка української реп-сцени продовжує випускати нові роботи із завидною регулярністю. У березні вона представила саундтрек до спортивної драми «Пульс» про життєву боротьбу і подолання в кар’єрі олімпійської чемпіонки з легкої атлетики Оксани Ботурчук. Під стать фільму співачка записала потужний мотиваційний трек, який пробирає до мурашок. Одна з кращих її робіт за останній час!

7. Dua Lipa – Break My Heart

Здається, зараз Dua Lipa знаходиться на піку своєї кар’єри. Буквально на днях вийшов її новий альбом зі звучною назвою «Future Nostalgia», доверху набитий відомими і майбутніми світовими хітами. Найсвіжіший з них отримав назву «Break My Heart». Відео на підтримку синглу – це вже патентовані танці, яскраві образи, гра кольору і неймовірні декорації.

08. The Killers – Caution

Рок-романтики з Лас-Вегаса, здається, знають секрет вічної молодості. З моменту виходу їх неймовірно успішного дебютного альбому «Hot Fuss» пройшло вже без малого 16 років, а The Killers все також повні молодечого запалу, оптимізму і пристрасті. Їх новий сингл «Caution» – це одна з перших ластівок майбутнього альбом «Imploding the Mirage», який стане вже шостим за рахунком у дискографії групи.

09. Tame Impala – Lost in Yesterday

З появою на музичному горизонті австралійського гурту Tame Impala психоделічний рок як жанр отримав другу молодість. Сьогодні у групи вже сотні послідовників у всьому світі, але мало кому вдається наблизитися до геніальності їх одночасно простих, але завжди новаторських композицій. Новий альбом гурту під назвою «The Slow Rush» ще в січні називали одним з головних альбомів 2020 року, і він сповна виправдав свій статус відразу після виходу. На підтримку найсильнішої пісні альбому «Lost in Yesterday» Кевін Паркер і компанія випустили кліп, в якому постали в несподіваному образі весільної кавер-групи.

10. The Weeknd – In Your Eye

Новий альбом новоспеченого короля американської r&b сцени остаточно і безповоротно повертає моду на 80і. The Weeknd взяв на озброєння синтезаторний лиск давно минулої епохи, спорудив цілу пачку електронних суперхітів і кардинально змінив образ. Тепер він носить квадратні окуляри і бігає по нічному місту в образі кровожерного маніяка. Все це виглядає дещо несподівано, але дуже талановито і самобутньо. Як і все, що робить цей артист в останні 10 років.

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