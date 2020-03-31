Бренди допомагають у боротьбі з пандемією коронавірусу

Відомі будинки мод вирішили підтримати медичних працівників та лікарні у протистоянні COVID-19. Так, Chanel збирається відшити захисні маски і сорочки. Про це повідомляє видання Harper’s Bazaar.

Все, що потрібно, аби бренд розпочав роботу, – дозвіл на виробництво від французьких органів охорони здоров’я. Компанія збирається залучити до роботи над захисним одягом 4500 працівників.

«Сьогодні ми мобілізуємо свою робочу силу і наших партнерів для виготовлення захисних масок і сорочок», – йдеться в заяві компанії.

Також забезпечити захисним одягом медиків береться і бренд Burberry. Вони планують передати 100 тисяч медичних масок Національній службі охорони здоров’я Великобританії. Окрім того, модний дім виділив кошти на розробку вакцини від коронавірусу, якою займаються в Оксфордському університеті.

Посмотреть эту публикацию в Instagram burberry 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Фото: IStock

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