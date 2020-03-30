Джулія Робертс продала будинок за $ 8 мільйонів. Фото садиби

Голлівудська зірка Джулія Робертс разом з чоловіком Денні Модером продали свій будинок в Малібу, що в Каліфорнії.

У цьому особняку 4 спальні, 3 ванні кімнати і 1,770 квадратних футів землі. За інформацією видання Variety, пара придбала цю нерухомість в 2016 році за $ 7,45 мільйонів.

Будинок декорований в стилі бунгало: кімнати оброблені пофарбованим деревом, багато панорамних вікон і замість класичних вхідних дверей – розсувні. Великий акцент зроблений на ландшафтний дизайн.

За інформацією Variety, будинок вже продано за $ 8 мільйонів сусідові Джулії і Денні – інвестору з Кремнієвої долини Томасу Лаффонту.

Актриса давно вкладає гроші в нерухомість. Її сім’я володіє трьома квартирами в довоєнному будинку на Манхеттені в Нью-Йорку і ранчо в штаті Нью-Мексико. А на початку 2020 року Джулія придбала історичний дім в престижному районі Сан-Франциско Пресидіо-Хайтс.

Фото – @juliaroberts, realtor.com

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