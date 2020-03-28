Новий каналG.spaceШОУМАНІЯУ Тілля Ліндеманна не підтвердили коронавірус

У Тілля Ліндеманна не підтвердили коронавірус

Стало відомо, що тест соліста Rammstein на COVID-19 дав негативний результат.

Але все одно на даний момент Тілль знаходиться лікарні Берліна у відділенні інтенсивної терапії. За даними видання Bild загрози для життя 57-річного музиканта немає.

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