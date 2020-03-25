Найочікуваніші серіали 2020 ти знайдеш саме в нашій добірці. Нові сезони або просто свіжі проекти від іменитих кіностудій – ми врахували всі моменти. Вибирай, які серіали 2020 ти внесеш до свого списку для обов’язкового перегляду. Дуже багато гідних прем’єр!

«Новий Папа»

Прем’єра: 10 січня 2020 на Sky

Жанр: драма

У Ватикані з’явиться новий Папа. Фактично Іоанн Павло II буде лише формально виконувати обов’язки понтифіка Папи Римського Пія XIII з «Молодого Папи», який раптово впав у кому. «Кожен у світі повинен знати, хто такий Папа Римський. І це не марнославство, а необхідність», – каже головний герой, якого зіграв Джон Малкович. Але управляти папським престолом Іоанну Павлу II довго не пощасливиться. Молодий Папа все ж вийде із затяжної коми та захоче повернути владу собі. За словами режисера серіалу Паоло Соррентіно, в новому сезоні глядачі побачать двох понтифіків одночасно.

«Сексуальне виховання». Другий сезон

Прем’єра: 17 січня 2020 на Netflix

Жанр: комедія, драма

Серіал «Сексуальне виховання» розповідає історію шістнадцятирічного підлітка Отіса. Він переживає складний період у житті, коли гормони бурлять, а мама секс-терапевтом не соромиться ставити незручні запитання. Будучи обізнаним теоретично у сексуальних питаннях, Отіс зі своєю однокласницею Мейв відкриває в школі підпільні курси сексуального виховання.

«Кеті Кін»

Прем’єра: 6 лютого на CW

Жанр: комедія, драма, мюзикл

Спін-офф серіалу «Рівердейл» розкаже про події, які відбуватимуться через п’ять років після закінчення школи героями. Дизайнер-початківець Кеті Кін та співачка Джозі МакКой приїдуть до Нью-Йорку, щоб втілити свої мрії у реальність. Вже у місті вони зустрінуть ексцентричного модника Хорхе Лопеза, який мріє про кар’єру на Бродвеї, та it-girl Пеппер Сміт, яка прагне відкрити власну арт-галерею. У погоні за своєю метою четверо друзів зіштовхнуться з усіма труднощами та радощами, які для них підготувало життя у Великому Яблуці.

«Гра престолів. Довга ніч»

Прем’єра: 2020 на HBO

Жанр: фентезі, драма

Цей серіал сподобається справжнім фанатам «Гри престолів». Сценарій написав Джордж Мартін разом з Джейн Голдмен. Заснований він на книзі «Полум’я і кров» Джорджа Мартіна. Вона розповідає про те, що відбувалося за тисячі років до «Гри престолів». Історія покаже перших королів з династії Таргарієн – Ейгона I Завойовника, який за допомогою трьох драконів об’єднав Вестерос, побудував Королівську Гавань і наказав викувати Залізний трон. Також серіал серіал детально розповість про Танець драконів – громадянську війні за владу між Таргарієн, коли в останній раз активно застосовувалися дракони.

«Володар перстнів»

Прем’єра: грудень 2020 на Amazon

Жанр: фентезі, бойовик, пригоди

Основою першого сезону стане розповідь про ранні роки Арагорна. Події відбуватимуться до Війни за Перстень, і до того часу, коли Арагорн став правителем Возз’єднаного королівства.

«Відьмак»

Прем’єра: 2020 на Netflix

Жанр: фентезі, бойовик

Дія відбувається в світі, де крім людей живе безліч чудовиськ та інших дивовижних істот, а викрадення принцес кровожерливими драконами – це не рідкість. Безстрашний відьмак Геральт багато років тому поклявся захищати людський рід від злих чудовиськ, але зарікся втручатися в мирські справи. Однак людська жадібність і жорсткість змушують Геральта встати на захист невеликого королівства Цинтра, яке постраждало від рук загарбників. Героєві належить відправитися в довгу й небезпечну подорож, щоб відшукати викрадену принцесу Цири, адже тільки вона зможе повернути мир і порядок в рідне королівство …

«Охоронець»

Прем’єра: 2020 на BBC

Жанр: бойовик, психологічний трилер, драма

Серіал розповідає про долю ветерана афганської війни Девіда Бадда, якого найняли на службу в Уряд Великобританії. З нових серій стане відомо, що стало з героєм після того, як він дізнався, хто винен у вбивстві міністра внутрішніх справ Джулії Монтегю.

«Доктор Хто». Дванадцятий сезон

Прем’єра: 2020 на BBC

Жанр: наукова фантастика, драма

Очікується, що Доктор зіткнеться зі своїми головними ворогами – Кіберлюдьмі, які стануть ще сильнішими, хитрішими та спритнішими. Цього разу історія серіалу буде особливо тісно переплітатися з реальною історією. Наприклад, (спойлер, але не точно!) саме Кіберлюди, за версією сценаристів, підштовхнули Меррі Шеллі на написання історії Віктора Франкенштейна.

«Розчарування». Другий сезон

Прем’єра: 2020 на Netflix

Жанр: сатира, ситком, фентезі, пригоди, трагікомедія

Серіал розповідає про незвичайну принцесу Бін, її ельфа-компаньйона Елфо і «особистому демона» Люсі, які живуть в середньовічному королівстві Дрімландія. У трейлері до мульту Бін тікає з власного весілля разом з демоном Люсі і ельфом Елфо, щоб «самій вибирати свою долю».

«Вбиваючи Єву». Третій сезон

Прем’єра: очікується у 2020 на ВВС

Жанр: драма, трилер

Ця історія про смертельне протистояння найманої вбивці Вілланель і скромної спецагентки Єви Поластрі. Ведучи спокійне і розмірене життя, Єва нападає на слід маніячки, яка вбиває людей без зайвого жалю. Для правоохоронця ця справа стає єдиним заняттям, якому варто приділяти увагу. Але агент MI5 ще не знає, що її противниця також розумна і підступна, і Вілланель ні за що не захоче здаватися.

«Усюди жевріють пожежі»

Прем’єра: очікується у 2020

Жанр: драма

Сюжет міні-серіалу знятий на основі роману «Усюди жевріють пожежі». Події розгортатимуться в 1990-х в містечку Шейкер Гайтс, Огайо. Тут усе сплановано — від кольору будинків до повсякдення його мешканців. Але, хоч би як його жителі намагалися дотримуватися плану, в один момент щось змінює хід нашого життя. Пожежі спалахують то тут, то там і змінюють всіх. Інколи вони руйнують, але подекуди — дають нове життя та підштовхують шукати вихід. У Шейкер-гайтсі ці зміни настають із переїздом сім’ї Воренів. Родини не такої, як усі.

«Місіс Америка»

Прем’єра: зима 2020 на FX

Жанр: драма

США, 1970-ті роки. Філліс Шлефлі – конституційний юрист і активістка-консерватор, яка виступає рішуче проти фемінізму і поправки про рівні права для жінок в американській Конституції. Крім того, відрізняючись вкрай ультраконсервативними поглядами, вона боролася проти легалізації абортів і руху за права сексуальних меншин.Незважаючи на помилкові погляди, Шлефлі зіграла важливу роль в політичному і культурному житті Америки 70-х років. Тому цей серіал розкаже її історію.

«Емілі в Парижі»

Прем’єра: весна 2020 на Paramount Network

Жанр: драма

Серыал розповідає про молоду дівчину з американського середнього заходу, яка переїхала в Париж. Її завдання – привнести американський погляд в роботу шанованої французької маркетингової компанії. Зіткнення культур вона різко відчуває на собі вже в перші дні в іншій країні, а паралельно намагається організувати роботу, завести друзів і знайти любов.

«Шантарам»

Прем’єра: 2020 на Apple TV+

Жанр: бойовик, трилер, драма, кримінал

Серіал заснований на однойменному бестселері Грегорі Девіда Робертса. Він розповідає про австралійського злочинця Ліндсі, який утік з в’язниці за вчинене збройне пограбування в Індію. Відрізаний від рідних і близьких, на вуличках Бомбея він починає нове життя в трущобах. Гроші Ліндсі заробляє вдаючи лікаря, займаючись контрабандою, торгівлею зброєю та навіть зйомками в Боллівуді. В Індії злочинець знаходить своє справжнє кохання, але потім потрапляє в Афганістан в зоні військових дій …

«Бетгьорл»

Прем’єра: 2020

Жанр: бойовик, пригоди, трилер

Любителям коміксів щастить, адже нарешті про Бетгьорл знімуть серіал. Смілива дівчина у костюмі кажана вийде битися з ворогами на вулиці похмурого Готема як самостійний супергерой.

«Моторошні пригоди Сабріни». Другий сезон

Прем’єра: 23 січня 2020 року на Netflix

Жанр: фантастика, жахи

Сабріна обрала шлях темряви. Але, можливо, це не так і погано? Написавши своє ім’я у Книзі Звіра, Сабріна намагається знайти баланс між світом смертних та своєю новою темною стороною. Юній відьмочці доведеться зробити вибір у коханні – смертний Харві Кінкл чи сексуальний чаклун Ніколас Скретч. У новій школі дівчина оволодіє такою силою, яка не притаманна напіввідьмі ще й першого року навчання. У нагороду за свої старання Сабріна зможе зустрітися з самим Звіром.

«Люцифер». П’ятий сезон

Прем’єра: очікується 2020 на Netflix

Жанр: детектив, драма

Серіал знятий за однойменною серії коміксів Ніла Геймана і Сема Кейта. Сюжет розповідає історію Диявол у відставці, який тепер живе у Лос-Анджелесі та допомагає детективу Хлої розслідувати злочини. Він веде розгульний спосіб життя та не приховує той факт, що він – Диявол. Коли про це дізнається його кохана-детектив, вона не одразу приймає його «справжнє обличчя». А коли це все ж стається, Люциферу доводиться повернутися в Пекло. Адже тільки він може контролювати його жителів, щоб ті не влаштували хаос на Землі.

«Ейфорія». Другий сезон

Прем’єра: очікується у 2020 на НВО

Жанр: драма

Ця історія про 17-річну дівчину Ру, яка після передозу та реабілітації повертається у рідне місто. Вона починає новий навчальний рік у старшій школі з мрією про кохання, свободу та розуміння. Але реальність така, що Ру знову підсідає на наркотики. За кадром дівчина розповідає про проблеми своїх однолітків: нової подруги Джулс, дівчини-трансгендера та ефектної брюнетки Лексі, чиє секс-відео потрапило в мережу. Життя підлітків стає зовсім непростим.

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