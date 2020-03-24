«Євробачення-2020» проведуть онлайн: що відомо
Організатори хочуть підняти настрій шанувальникам пісенного конкурсу
Нещодавно стало відомо, що через пандемію коронавірусу було прийнято рішення відмінити «Євробачення-2020». Європейський мовник зробив заяву, що переносить проведення конкурсу на наступний рік. Але як стало відомо з офіційного Twitter та сайту «Євробачення», організатори вирішили провести шоу онлайн.
Альтернативне онлайн-шоу не буде «Євробаченням» у класичному розумінні. Адже організатори приберуть конкурсну складову – визначення переможця. Основна мета задуму – розважити і об’єднати всіх фанатів в Європі в період карантину.
We have an update following the cancellation of @Eurovision 2020#Eurovision #ESC2020 pic.twitter.com/3DFPEi9R8D
— EBU (@EBU_HQ) March 20, 2020
Також організатори «Євробачення» підтримають артистів, які мали б представляти свої країни на пісенному конкурсі цього року.
– Ми маємо намір за допомогою програмування і на наших онлайн-платформах в найближчі місяці вшанувати пісні і виконавців, які були обрані для Євробачення-2020, – йдеться в повідомленні організаторів.
У традиційному форматі «Євробачення» відбудеться вже у 2021 році. Організатори залишили за країнами-учасницями право самостійно обирати представника на конкурс. Але якщо країна все ж вирішить відправляти у Роттердам артиста, який мав виступати цього року, потрібно буде змінити конкурсну пісню.
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