У березні в кінотеатрах нам покажуть: екранізацію світового бестселера, фантастичний екшн, сімейний фільм про шпигуна, продовження музичної анімації та зворушливу мелодраму про силу кохання.

«Емма»

Емма абсолютно впевнена, що краще від інших знає, як потрібно жити. Молода, красива і незалежна дівчина свято вірить, що вміє вдало зводити пари. Вона завжди підбирає підходящих кавалерів своїм подругам. Емма давно займається сватовством – зводить незаміжніх дівчат зі свого містечка з правильними чоловіками. Однак, сама дівчина заміж виходити не хоче. Вона готова присвятити своє життя романтичним розчаруванням та союзам інших людей. Але якось одна з її пар не клеїться! Чи вдасться Еммі розрулити ситуацію та владнати своє особисте життя, дізнаєтеся вже з 5 березня.



«Бладшот»

Секретна корпорація RST повернула до життя Рея Гаррісона. Його дружину вбили, а сам він отримав смертельне поранення. Але сучасні тенології зробили з нього справжню машину, невразливу до жодної зброї. Зі звичайного морпіха Рей перетворився на універсального солдата. Контролюючи тіло Рея, компанія управляє його розумом і спогадами. Бладшот не знає, хто він насправді, і його завдання це з’ясувати. Чи вдасться це йому, дивіться з 12 березня.



«Мій шпигун»

Агент ЦРУ Джей-Джей провалив важливе завдання. Тепер у нього є лише один шанс відновити довіру. Потрібно лишень стежити за однією звичайною сім’єю. Але його засідку викриває звичайна 9-річна дівчинка Софі. Вони укладають угоду: Джей Джей вчить її, як це – бути шпигуном, а Софі обіцяє нікому не розповідати про те, що він – агент під прикриттям. Що вийде з цієї незвичної дружби, дізнаєтеся з 12 березня.



«Тролі 2: Світове турне»

Правда в тім, що тролівст у світі багато! І тролі у них усі різні. Вони танцюють інакше, співають інакше та виглядають інакше. Фанк, Кантрі, Техно, Класика, Поп та Рок – усе різноманіття музики підвласне тролям. Тепер вони хочуть об’єднатися, щоб врятувати музику. Чи вдасться це їм, дивіться з 19 березня.



«Вірю в кохання»

Джеремі Кемпа – справжня зірка християнської музики. Він вірує в Бога та намагається жити за Його заповідями. Але коли кохання усього його життя дізналася про серйозну хворобу, віра хлопця похитнулася. Нього виникло багато запитань про справедливість життя. Чи є надія, дізнаєтеся з 26 березня.



Читай також:

СЕРІАЛИ 2020: новинки, які варто чекати

ФІЛЬМИ 2020: список найяскравіших прем’єр року